El talento de Ciro Messi sigue dando que hablar en las categorías infantiles del Inter Miami. El hijo menor de Lionel Messi tuvo una actuación destacada en la final de la Sub-10 de la Legends Cup, donde convirtió dos goles y contribuyó a la contundente victoria de su equipo por 10-3 frente a Athletum FC.
Los dos golazos de Ciro Messi en la final con Inter Miami que se hicieron virales
El hijo menor de Lionel Messi fue protagonista en la consagración de la categoría Sub-10, que se impuso por 10-3 ante Athletum FC en la definición de la Legends Cup.
Una de las conquistas de Ciro se destacó por la calidad de la jugada. El pequeño recibió la pelota, enganchó hacia adentro para dejar atrás la marca de dos adversarios y sacó un preciso remate de zurda que terminó en el fondo de la red.
Su segundo tanto llegó después de una acción más exigida: alcanzó a conectar la pelota y definió abajo, junto al palo derecho, para volver a festejar.
Ambas jugadas quedaron registradas en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Las imágenes despertaron comparaciones con Lionel Messi, especialmente por la primera definición, en la que Ciro mostró habilidad para superar a sus marcadores y encontrar el espacio necesario para rematar.
Entre los protagonistas también estuvo Lauti Suárez, hijo de Luis Suárez, quien convirtió en la final y compartió la celebración con Ciro. Ambos son compañeros en las divisiones formativas del Inter Miami y volvieron a disfrutar juntos de una nueva consagración.
Antecedentes
El nuevo título se suma a otros logros que Ciro consiguió desde su llegada a la Academia del Inter Miami. En mayo de este año, el hijo menor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se consagró campeón con la categoría Sub-8 en la Dreams Cup.
En aquella competencia, además de levantar el trofeo, recibió el reconocimiento al jugador más valioso del torneo (MVP). También había llamado la atención por un golazo de tiro libre y por el festejo que protagonizó junto a sus compañeros, quienes celebraron con lentes de sol.
El futuro de Ciro Messi
Con dos nuevas conquistas y otro campeonato en su recorrido por las inferiores, Ciro volvió a ser protagonista de una celebración con el Inter Miami, el mismo club en el que juega su padre.
Sus actuaciones en las categorías infantiles despiertan cada vez más interés entre los seguidores de la familia Messi, que siguen de cerca sus primeros pasos en el fútbol.