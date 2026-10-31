GP de Malasia

Acosta ganó en Sepang y Márquez amplió su ventaja con Martín fuera de carrera

El joven piloto de KTM se impuso en la prueba corta del Gran Premio de Malasia, mientras que Marc Márquez fue segundo y estiró a 19 puntos su liderazgo en el campeonato tras la baja por lesión de Jorge Martín. En Moto3, los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone largarán 12º y 20º, respectivamente.