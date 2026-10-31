Pedro Acosta ganó la Sprint del Gran Premio de Malasia, pero Marc Márquez también terminó el sábado con un resultado importante para el campeonato. El segundo puesto le permitió ampliar a 19 puntos su ventaja sobre Jorge Martín, que no participó de la prueba y tampoco correrá el domingo: las molestias de la lesión sufrida en Australia lo obligaron a retirarse del fin de semana antes de la clasificación.
Acosta ganó en Sepang y Márquez amplió su ventaja con Martín fuera de carrera
El joven piloto de KTM se impuso en la prueba corta del Gran Premio de Malasia, mientras que Marc Márquez fue segundo y estiró a 19 puntos su liderazgo en el campeonato tras la baja por lesión de Jorge Martín. En Moto3, los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone largarán 12º y 20º, respectivamente.
En Sepang, Acosta se impuso con KTM por 578 milésimas sobre el piloto de Ducati. Marco Bezzecchi completó el podio con Aprilia, mientras que Ai Ogura terminó cuarto después de disputar los primeros lugares.
Acosta aprovechó su oportunidad
La aparición de lluvia agregó incertidumbre a una carrera que tuvo lucha entre distintas marcas. Algunos pilotos apostaron por cambiar de moto, pero el grupo delantero continuó con neumáticos para piso seco.
Álex Márquez, que había conseguido la pole durante la mañana, se cayó cuando lideraba. Después, Acosta, Marc Márquez, Bezzecchi y Ogura protagonizaron la pelea por la victoria.
El piloto de KTM encontró el momento para pasar al frente y sostuvo la posición hasta la bandera a cuadros. Márquez terminó segundo y Bezzecchi logró superar a Ogura para quedarse con el último lugar del podio. Fue la segunda victoria de Acosta en una Sprint.
Martín intentó, pero no pudo continuar
La baja de Jorge Martín cambió el escenario deportivo del fin de semana. El español de Aprilia había intentado competir con la lesión que arrastraba desde la Sprint de Phillip Island, pero no logró sostener el esfuerzo necesario para correr.
“No tengo que pensar en el campeonato. Quizá pueda ganarlo, pero para mí ya está perdido”, expresó, según recogió *Reuters*. Aun así, manifestó su intención de volver a intentarlo en Qatar.
Su ausencia deja a Márquez con la posibilidad de ampliar nuevamente la diferencia el domingo. Martín conserva opciones matemáticas, aunque deberá esperar su recuperación para volver a defenderlas en pista.
Álex Márquez tendrá otra oportunidad desde la pole
Antes de la Sprint, Álex Márquez había marcado el mejor tiempo de la clasificación con 1:56.493. Superó a Marc por apenas 70 milésimas y a Acosta por 84.
Los tres compartirán la primera fila de la grilla de partida para el Gran Premio. Detrás largarán Ogura, Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio. Francesco Bagnaia partirá décimo, después de haber pasado por la Q1.
La carrera principal se disputará este domingo 1 de noviembre a las 4 de la madrugada de Argentina, sobre 20 vueltas. Álex Márquez buscará aprovechar la pole después de la caída del sábado; Acosta intentará repetir el triunfo y Marc tendrá otra oportunidad de sumar con su principal perseguidor fuera de competencia.
Moto3: Morelli largará 12º y Perrone deberá remontar
Los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone partirán desde posiciones diferentes en el Gran Premio de Malasia de Moto3. Morelli consiguió avanzar a la segunda instancia de clasificación y terminó 12º, mientras que Perrone quedó eliminado en la Q1 y ocupará el puesto 20 de la grilla de partida.
El piloto del CFMOTO Aspar Team aseguró el último lugar disponible para la Q2 con una vuelta de 2:11.708. Después mejoró a 2:11.201, a 805 milésimas de la pole, para ubicarse en la cuarta fila.
Perrone, representante de Red Bull KTM Tech3, fue sexto en la Q1 con 2:11.823. No alcanzó a iniciar un último intento antes de que terminara la sesión y deberá avanzar desde la séptima fila. Además, tiene pendiente una penalización de vuelta larga por un incidente en Australia, donde la cancelación de la carrera impidió que la cumpliera.
La pole quedó en manos del campeón Máximo Quiles, por delante de Brian Uriarte y del local Hakim Danish. La carrera se disputará este domingo 1 de noviembre a la 1 de la madrugada de Argentina, con una distancia prevista de 15 vueltas.
Qatar sigue en el calendario, entre los reclamos de los pilotos
Mientras se disputa el Gran Premio de Malasia, los pilotos también miran hacia Qatar, donde está prevista la próxima fecha, del 6 al 8 de noviembre. La organización mantiene la competencia en Lusail, aunque continúan las conversaciones sobre las garantías de seguridad para viajar.
Los pilotos solicitaron respaldo por escrito sobre un plan de evacuación, cobertura ante un eventual cierre del espacio aéreo y seguro de repatriación. La preocupación incluye a quienes trabajan en el campeonato y las condiciones para regresar si la situación regional cambia.
“Cuando nos unimos como pilotos, no estamos luchando solo por nosotros, sino por todo el paddock”, explicó Álex Márquez en Sepang. El español también cuestionó la escasa influencia de los corredores en las decisiones y defendió la creación de una asociación que represente sus intereses.
Álex Rins destacó esa posición colectiva: “Lo único que puedo decir es que estamos más unidos que nunca”. Evitó revelar detalles de las negociaciones, aunque valoró que Carmelo Ezpeleta escuchara sus inquietudes.
Desde la organización, Carlos Ezpeleta sostuvo que trabajaron con las autoridades cataríes y el promotor local. “Los pilotos querían garantías de que este era el caso, y tenemos un plan para cualquier tipo de contingencia”, afirmó durante su visita a Doha, según reprodujo El País.
Qatar debía correrse en abril, pero fue trasladado a noviembre por la situación geopolítica en Oriente Medio. Ahora, con el viaje próximo, los pilotos piden precisiones sobre cómo se protegerá al paddock si fuera necesario modificar los planes.