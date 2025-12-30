Se afianza en el rugby inglés

El rafaelino Pedro Rubiolo extendió contrato con el Bristol de Inglaterra

El segunda línea de Los Pumas surgido en la cantera del CRAR seguirá jugando en la máxima división del rugby británico. Días atrás, fue elegido como uno de los 10 jóvenes más prometedores del deporte de la ovalada a nivel mundial.