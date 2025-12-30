El rafaelino Pedro Rubiolo extendió contrato con el Bristol de Inglaterra
El segunda línea de Los Pumas surgido en la cantera del CRAR seguirá jugando en la máxima división del rugby británico. Días atrás, fue elegido como uno de los 10 jóvenes más prometedores del deporte de la ovalada a nivel mundial.
Bristol Bears realizó un anuncio de peso para su presente y su futuro: el internacional argentino Pedro Rubiolo firmó un nuevo contrato a largo plazo, asegurando su continuidad en el club inglés y ratificando la confianza en uno de los forwards jóvenes más prometedores del rugby mundial.
“Bristol Bears se complace en anunciar que el internacional argentino Pedro Rubiolo ha firmado un nuevo contrato a largo plazo con el club, asegurando el futuro de uno de los talentos más emocionantes del rugby mundial”, expresó la institución a través de su sitio oficial.
Con solo 23 años, Rubiolo ya se ganó un lugar de privilegio entre los mejores segundas líneas del plano internacional. Llegado a Bristol en 2024 desde Newcastle Falcons, el forward acumula 32 partidos con Los Pumas, siendo parte de triunfos históricos ante potencias como Nueva Zelanda y Sudáfrica, un recorrido que no pasó desapercibido en el Premiership inglés.
A sus 23 años, Rubiolo se ganó un lugar en el primer plano del rugby mundial
La palabra de su coach
El Head Coach de los Bears, Pat Lam, destacó la importancia de la renovación y el impacto inmediato del argentino en el equipo:“Estamos encantados de que Pedro haya decidido comprometer su futuro a largo plazo con Bristol. Con tan solo 22 años, ya es uno de los segundas líneas más destacados del rugby mundial”.
Además, subrayó sus cualidades humanas y competitivas:“Desde que llegó, su impacto fue excepcional. Rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros y de todo el club. Su físico y su ritmo de trabajo son evidentes, pero lo que más impresiona es su competitividad incansable. Lucha cada pelota, en partidos y entrenamientos, y su actitud lo distingue”.
Lam también remarcó el perfil profesional del argentino:“Está completamente enfocado en su desarrollo, con ganas de aprender todos los días y comprometido al máximo con alcanzar su mejor versión”.
El rafaelino es titular indiscutido en Los Pumas y en Bristol.
"Me hicieron sentir bienvenido"
Por su parte, el jugador formado en el Círculo Rafaelino de Rugby expresó su satisfacción por la continuidad en el club:“Estoy disfrutando mucho mi tiempo en Bristol Bears. Desde el primer día me hicieron sentir muy bienvenido y me encanta la manera en que trabajamos, entrenamos y jugamos juntos”.
La renovación de Rubiolo no solo reafirma su crecimiento individual, sino que también consolida su presente como uno de los referentes argentinos en el rugby europeo, con un futuro que promete seguir en ascenso.