Moto3

Valentín Perrone logra una épica pole en Misano

Perrone, con su vuelta magistral, relegó a Kelso por apenas 25 milésimas y a Roulstone por 92, asegurando un lugar en la primera fila. El líder del campeonato, José Antonio Rueda, que había dominado el fin de semana, se quedó en la cuarta posición tras una audaz, pero fallida, estrategia de usar un solo neumático nuevo en la Q2.