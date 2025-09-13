Valentín Perrone logra una épica pole en Misano

Perrone, con su vuelta magistral, relegó a Kelso por apenas 25 milésimas y a Roulstone por 92, asegurando un lugar en la primera fila. El líder del campeonato, José Antonio Rueda, que había dominado el fin de semana, se quedó en la cuarta posición tras una audaz, pero fallida, estrategia de usar un solo neumático nuevo en la Q2.
Valentín Perrone buscará devolver a Argentina a la victoria en Moto3 tras su pole en Misano. Credito: REUTERS/Bernadett Szabo
Valentín Perrone rugió en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli para conquistar la pole position en Moto3, marcando un tiempo de 1:40.328 que lo coloca en la mejor posición para buscar una victoria que devuelva a Argentina al podio de la categoría. El hispano-argentino se impuso por un margen mínimo sobre Joel Kelso y Jacob Roulstone en una sesión de clasificación electrizante.
Perrone, con su vuelta magistral, relegó a Kelso por apenas 25 milésimas y a Roulstone por 92, asegurando un lugar en la primera fila. El líder del campeonato, José Antonio Rueda, que había dominado el fin de semana, se quedó en la cuarta posición tras una audaz, pero fallida, estrategia de usar un solo neumático nuevo en la Q2.
Una sesión llena de estrategia y drama
La jornada de clasificación se disputó bajo condiciones cálidas, con 27°C en el aire y 35°C en la pista, lo que preparó el escenario perfecto para un show de velocidad.
En la Q1, trece pilotos lucharon por los cuatro codiciados puestos para avanzar. El sudafricano Ruche Moodley sorprendió a todos al conseguir el mejor tiempo, seguido de Álvaro Carpe, Luca Lunetta y Stefano Nepa, quienes se ganaron su lugar en la sesión final. Varios pilotos, como Cormac Buchanan, se quedaron fuera por milésimas o por exceder los límites de la pista, una muestra de lo apretada que fue la competencia.
Valentín Perrone buscará devolver a Argentina a la victoria en Moto3 tras su pole en Misano
La Q2 se convirtió en un juego de ajedrez. Rueda, confiado en su ritmo, se lanzó a la pista, y sorpresivamente, la mayoría de sus rivales lo siguieron, imitando su estrategia. Sin embargo, Rueda optó por una jugada arriesgada: un solo neumático nuevo. Mientras él estaba en boxes, Jacob Roulstone se puso provisionalmente en la pole, pero fue superado rápidamente por Valentín Perrone y David Muñoz.
El drama se intensificó con una caída de David Almansa, cuya moto en la pista provocó un segundo accidente con Guido Pini, dejando a ambos fuera de la lucha.
Perrone capitaliza el momento
Los últimos minutos fueron de infarto. David Muñoz se puso primero con un 1:40.440, y Rueda, sirviendo de referencia, también mejoró su tiempo. Pero el líder del campeonato, sin el cambio de neumáticos, no pudo aguantar el ritmo de los que venían más fuertes.
Fue entonces cuando Perrone, con un ataque final impecable, bajó el crono hasta un increíble 1:40.328. Kelso y Roulstone también se metieron por delante de Rueda, que finalmente terminó cuarto, pagando el precio de su arriesgada estrategia.
Valentín Perrone buscará devolver a Argentina a la victoria en Moto3 tras su pole en Misano.
Así, Perrone liderará la parrilla, con Kelso y Roulstone a su lado. Detrás, Rueda encabezará la segunda fila, seguido de David Muñoz y Adrián Fernández. Ángel Piqueras, segundo en la general del campeonato, partirá desde una undécima posición que lo obligará a una carrera de remontada. La carrera de mañana promete ser una batalla sin cuartel.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.