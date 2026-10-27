Copa Argentina

Atlético Tucumán y Platense definen en Salta al primer finalista

El Decano y el Calamar se enfrentan este miércoles a las 21:15 en el Estadio Padre Ernesto Martearena. El ganador obtendrá el billete al partido decisivo y esperará por el vencedor del cruce entre Boca Juniors y Banfield.