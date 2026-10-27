La Copa Argentina entra en su etapa de máxima definición. Este miércoles, a partir de las 21:15, Atlético Tucumán y Platense se verán las caras en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta en busca del primer pasaje a la gran final del certamen integrador. El duelo contará con la televisación en directo de TyC Sports y tendrá como árbitro principal a Sebastián Zunino.
Atlético Tucumán y Platense definen en Salta al primer finalista
El Decano y el Calamar se enfrentan este miércoles a las 21:15 en el Estadio Padre Ernesto Martearena. El ganador obtendrá el billete al partido decisivo y esperará por el vencedor del cruce entre Boca Juniors y Banfield.
El Decano arriba a este compromiso trascendental con la ilusión en su punto máximo. El conjunto conducido por Julio César Falcioni viene de sellar su clasificación a semifinales tras eliminar por penales al vigente campeón, Independiente Rivadavia, en un choque cargado de dramatismo donde logró la igualdad de forma agónica.
En su camino previo hacia la cita en Salta, la escuadra tucumana dejó en el camino a Sportivo Barracas (2-1), Talleres de Córdoba (3-0) e Independiente de Avellaneda con una contundente goleada por 4-0. De esta manera, el Decano busca reencontrarse con el protagonismo grande del fútbol nacional e intentará meterse en el partido decisivo del torneo por primera vez desde la edición 2017.
En la otra vereda estará Platense, una institución que se ha acostumbrado a dar pelea en las instancias decisivas durante los últimos años. Bajo el mando de Martín Palermo, el Calamar dio el gran impacto en 2025 al consagrarse campeón del Torneo Apertura dejando en el camino como visitante a Racing, River y San Lorenzo, antes de coronar la hazaña venciendo a Huracán en la final.
Además, la actualidad del cuadro de Vicente López sostiene su chapa competitiva: en este 2026 alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que cayó en un apretado mano a mano frente a Fluminense. Para instalarse entre los cuatro mejores de la presente Copa Argentina, el conjunto marrón superó de forma consecutiva a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto de Córdoba y Estudiantes de La Plata.
El ganador de esta noche se asegurará un lugar en la finalísima y deberá aguardar por la resolución del segundo finalista, que saldrá del choque entre Boca Juniors y Banfield programado para el próximo 14 de noviembre en la provincia de Mendoza.
Posibles formaciones
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Saborido; Martín Barrios, Iván Gómez; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
- Hora: 21.15.
- Estadio: Padre Ernesto Martearena de Salta.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: TyC Sports.