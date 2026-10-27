Liga Profesional

Argentinos ganó un duelo clave y le mete presión a Boca en la pelea por la Tabla Anual

El Bicho venció 1 a 0 a Independiente Rivadavia con gol de Sebastián Prieto y alcanzó al Xeneize con 57 unidades en la suma acumulada de la temporada. Además, el conjunto de La Paternal llegó a los 28 puntos en la Zona B y comparte la cima con Rosario Central a falta de dos jornads para el cierre.