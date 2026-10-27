Argentinos Juniors dio un golpe sobre la mesa en el Estadio Diego Armando Maradona y dejó al rojo vivo la recta final del campeonato. Por la 14.ª fecha del Torneo Clausura, el Bicho superó por 1 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Paternal, un resultado que encendió la lucha tanto en su grupo como en la clasificación a las copas internacionales.
Argentinos ganó un duelo clave y le mete presión a Boca en la pelea por la Tabla Anual
El Bicho venció 1 a 0 a Independiente Rivadavia con gol de Sebastián Prieto y alcanzó al Xeneize con 57 unidades en la suma acumulada de la temporada. Además, el conjunto de La Paternal llegó a los 28 puntos en la Zona B y comparte la cima con Rosario Central a falta de dos jornads para el cierre.
El único festejo de la noche llegó en la etapa complementaria. A los 22 minutos del segundo tiempo, el lateral Sebastián Prieto probó con un potente remate de larga distancia que sorprendió al golero mendocino Nicolás Bolcato; al guardameta se le escurrió la pelota entre las manos y el balón terminó besando la red para desatar la alegría local.
Con esta victoria, la escuadra conducida por Nicolás Diez alcanzó la línea de los 28 puntos en la Zona B para ubicarse en la segunda posición, con la misma cantidad de unidades que el líder Rosario Central (que manda por mejor diferencia de gol).
Sin embargo, el impacto más significativo del triunfo se reflejó en la Tabla Anual: Argentinos Juniors alcanzó a Boca Juniors en el acumulado de la temporada, acumulando ambos 57 puntos. Si bien el conjunto Xeneize mantiene la ventaja en el criterio de desempate por su mejor saldo de gol (+21 frente a los +11 del Bicho), la definición por el boleto directo a la Copa Libertadores se trasladó al capítulo final.
Por su parte, la Lepra mendocina sufrió un duro traspié en sus aspiraciones. Con esta caída, Independiente Rivadavia quedó relegado al noveno lugar del grupo con 19 unidades y por el momento permanece fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
En la penúltima jornada de la fase regular, Argentinos Juniors viajará al Jardín de la República para medirse ante Atlético Tucumán en un cruce determinante, mientras que el conjunto mendocino buscará la recuperación al recibir a Banfield en su provincia.