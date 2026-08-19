Copa Libertadores 2026

Platense superó a Coquimbo por penales y clasificó a cuartos de final

El Calamar derrotó al equipo chileno por 7-6 en la tanda de penales, luego de igualar sin goles en un partido muy chato y haber empatado 1-1 en el encuentro de ida, para sentenciar una historia clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.