Platense empató 1-1 con Deportivo Riestra en el estadio Ciudad de Vicente López, por la octava fecha del Torneo Clausura. El equipo de Martín Palermo no pudo sostener la ventaja y dejó pasar la posibilidad de entrar en zona de playoffs.
Riestra reaccionó y frenó a Platense antes de los cuartos de la Libertadores
El Calamar comenzó ganando con un gol de Gonzalo Lencina, pero Alexander Díaz marcó el 1-1 del Malevo. Ambos quedaron con nueve puntos y fuera de los playoffs.
Gonzalo Lencina abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo. El delantero recibió un centro de Tomás Silva y ganó en el área para convertir de cabeza su primer gol desde que llegó al Calamar.
La reacción del Malevo
Platense encontró espacios durante la primera parte y también generó aproximaciones mediante Nicolás Retamar y Franco Zapiola. Riestra respondió con intentos de Nicolás Benegas y Jonatan Goitía, contenidos por Juan Pablo Cozzani.
Alexander Díaz ingresó a los 12 minutos del complemento en reemplazo de Benegas. Catorce minutos después aprovechó una desatención de la defensa local y colocó un remate junto al palo izquierdo para establecer el empate.
El Calamar buscó recuperar la ventaja con los ingresos de Augusto Lotti, Guido Mainero, Maximiliano Amarfil y Celias Ingenthron. Riestra sostuvo la igualdad y el marcador no volvió a modificarse.
Fuera de los playoffs
Los dos equipos alcanzaron los nueve puntos en ocho presentaciones. Deportivo Riestra quedó noveno por su diferencia de gol de +1, mientras que Platense se ubicó décimo con un registro de -4.
El conjunto de Vicente López permanece a una unidad de los puestos de clasificación para los octavos de final. Riestra también se mantiene afuera de esa zona al término de su partido por la octava jornada.
La agenda de Platense
Platense afrontará ahora la serie frente a Fluminense por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Calamar es uno de los dos representantes argentinos que continúan en el certamen, junto con Estudiantes de La Plata.