Riestra reaccionó y frenó a Platense antes de los cuartos de la Libertadores

¡GOL DE PLATENSE!



Tras un gran centro de Zapiola, Gonzalo Lencina metió un muy buen cabezazo para el 1-0 ante Riestra.



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