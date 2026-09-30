Platense y Estudiantes de La Plata definirán este jueves por la noche al cuarto y último clasificado a las semifinales de la Copa Argentina. El cruce se disputará desde las 21:15 en el estadio de Defensa y Justicia, ubicado en Florencio Varela, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y Facundo Tello a cargo del VAR, y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports. El vencedor de esta llave se medirá en la siguiente ronda frente a Atlético Tucumán, mientras que por el otro lado del cuadro el pasaje a la final lo disputarán Boca y Banfield.
Platense y Estudiantes buscarán el último pase a semifinales en un tenso cruce por las sospechas arbitrales
El Calamar y el Pincha chocarán este jueves a las 21:15 en Florencio Varela por el boleto para enfrentar a Atlético Tucumán. Las declaraciones cruzadas dirigenciales sobre los réferis encendieron la previa de un duelo con antecedentes calientes.
El encuentro llega rodeado de un clima de alta tensión y bajo la lupa mediática por los recientes fallos arbitrales que sacudieron al fútbol argentino. Quien encendió la mecha en las horas previas fue el presidente de Platense, Gastón Arcieri, al manifestar su inquietud respecto a la designación de las autoridades de campo.
“Me preocupa que intenten condicionar a los árbitros. Nos está volviendo a pasar lo que nos pasó cuando jugamos la final contra Estudiantes. A nosotros no nos gusta hablar de los árbitros, pero después, a los 18 del primer tiempo ya teníamos cuatro amonestados”, disparó el dirigente en declaraciones a DSports Radio, haciendo referencia al cruce decisivo por el Trofeo de Campeones del año pasado.
Por su parte, el clima en La Plata tampoco llega en calma. El conjunto albirrojo viene de expresar duros reclamos por el arbitraje tras la caída 3-1 frente a Rosario Central en la Supercopa Internacional, sumado al antecedente caliente de aquel certamen donde el Pincha le dedicó un cuestionado pasillo de espaldas a los rosarinos.
En el plano estrictamente futbolístico, el equipo conducido por Alexander Medina llega con un mejor presente tras avanzar a semifinales de la Copa Libertadores y con el antecedente cercano de haber superado al propio Calamar por 2-1 hace menos de tres semanas en el torneo Clausura, con un tanto agónico de Guido Carrillo. No obstante, en el certamen local ambos marchan irregulares en la Zona A, donde Estudiantes acumula 10 unidades y Platense suma 9.
Probables formaciones
Platense: Juan Cozzani; Juan Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Iván Gómez; Franco Zapiola, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Gonzalo Lencina. DT: Martín Palermo.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Baltasar Rodríguez; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Edwuin Cetré o Fabricio Pérez y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.
Árbitro: Facundo Tello
VAR: Nicolás Ramírez
Estadio: Norberto Tomaghello (Florencio Varela)
Hora: 21.15
TV: TyC Sports