Copa Argentina

Platense y Estudiantes buscarán el último pase a semifinales en un tenso cruce por las sospechas arbitrales

El Calamar y el Pincha chocarán este jueves a las 21:15 en Florencio Varela por el boleto para enfrentar a Atlético Tucumán. Las declaraciones cruzadas dirigenciales sobre los réferis encendieron la previa de un duelo con antecedentes calientes.