Los Pumas 7’s volvieron a dejar su marca en el circuito mundial y terminaron subcampeones en el Seven de Hong Kong, uno de los torneos más emblemáticos de la temporada. El equipo argentino alcanzó la final por segundo año consecutivo, aunque esta vez no pudo con Sudáfrica, que se impuso por 35-7 en el encuentro decisivo.
Los Pumas 7’s volvieron a llegar a la final en Hong Kong, pero esta vez se quedaron con la plata
El seleccionado argentino volvió a meterse en la final del Seven de Hong Kong por segundo año seguido, pero perdió 35-7 ante Sudáfrica en el partido decisivo y cerró el histórico torneo con la medalla de plata.
La medalla de plata, de todos modos, volvió a confirmar el lugar de Argentina entre las potencias del seven internacional. En la edición que celebró el 50° aniversario del certamen, el seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora volvió a sostenerse en los partidos importantes y sumó otra actuación de peso en una etapa de alto nivel.
Un camino exigente hasta la final
El acceso al partido decisivo no fue sencillo. En semifinales, Los Pumas 7’s tuvieron que trabajar mucho para dejar en el camino a España, un rival incómodo que golpeó primero y obligó al conjunto argentino a construir la remontada desde atrás.
El equipo europeo se puso en ventaja a los dos minutos, pero Argentina reaccionó antes del descanso gracias a una gran acción de Matteo Graziano, que le permitió nivelar el partido en un momento delicado. En el complemento, Santino Zangara aprovechó un error rival para apoyar un try clave y, con la conversión de Joaquín Pellandini, estiró la diferencia.
España volvió a empatar y el partido quedó otra vez abierto. En ese tramo final apareció Sebastián Dubuc, después de una jugada iniciada por Gregorio Pérez Pardo, para marcar el try decisivo. Luego Juan Patricio Batac sumó la conversión y selló el 19-12 que metió a Argentina en una nueva final en Hong Kong.
Una final cuesta arriba ante Sudáfrica
En la definición esperaba otra vez Sudáfrica, un rival que ya había sido superior a la Argentina durante la fase de grupos. El equipo africano volvió a marcar el pulso desde el inicio y se adelantó rápido en el marcador, aunque Los Pumas 7’s encontraron una respuesta inmediata.
El try de Zangara y la conversión de Santiago Vera Feld permitieron empatar parcialmente y sostener la ilusión argentina en los primeros minutos. Sin embargo, la reacción sudafricana fue inmediata y se fue al descanso con una ventaja de 14-7, dejando otra vez a la Argentina obligada a remar desde atrás.
En la segunda mitad, el desgaste empezó a pesar. La exigencia física de la semifinal ante España se hizo notar y Sudáfrica lo aprovechó con contundencia. El equipo africano apoyó tres tries más, convirtió todas sus oportunidades y construyó una diferencia demasiado amplia para un partido de ese calibre.
Plata en un torneo histórico
El 35-7 final dejó a Sudáfrica con el título y a Los Pumas 7’s con el segundo puesto en un certamen que tiene un valor especial dentro del circuito. Hong Kong no es una etapa más: es uno de los escenarios clásicos del seven mundial, y volver a llegar a la final por segundo año seguido refuerza el peso que ganó este seleccionado en los últimos tiempos.
Más allá de la caída en el partido decisivo, la actuación argentina volvió a mostrar recursos, carácter competitivo y una estructura consolidada. El equipo atravesó otra semana larga de exigencia, resolvió una semifinal compleja y otra vez quedó metido entre los mejores de una parada grande.
Ahora, la mirada ya se posa sobre la próxima escala del calendario. El seleccionado argentino seguirá su camino en el Seven de Valladolid, previsto del 29 al 31 de mayo, con la intención de sostener el nivel y volver a pelear arriba en la recta final del SVNS World Championship Series.