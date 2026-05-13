La élite nacional volverá a poner a prueba el carácter de los varones de El Quillá. En la ciudad de Salta, los "tiburones" se codearán nuevamente con la máxima escena nacional. La Súper Liga "A" representa una prueba de madurez, donde cada partido lo obligará a sostener personalidad y concentración.
Hockey: los varones de El Quillá en el máximo nivel
Los Tiburones competirán desde este jueves en Salta, codeándose con la élite del hockey nacional en la Súper Liga "A". En simultáneo, lo caballeros de La Salle lo harán en Tucumán por la Súper Liga "B". En tanto la ASH estará representada por las damas de Banco y Santa Fe RC en Mendoza y Rosario respectivamente.
Después de consolidarse como gran protagonista regional, El Quillá buscará trasladar su identidad a un torneo que exige respuestas de alto nivel y un ritmo muy elevado ante escenarios complejos, intentando competir con el equilibrio y la intensidad que demanda la élite.
En cuanto a los recursos del plantel dirigido por Andrés Messina, basará su juego apoyándose en una estructura que combina experiencia, dinámica y desequilibrio individual.
La delegación de El Quillá la componen: Joaquín Arnodo, Kevin Ayala, Exequiel Bracamonte, Santino Capoccetti, Martín Córdoba, Gonzalo Gómez, Bautista González, Santiago González, Tomás López, Tomás Martínez, Adrián Meier, Iván Méndez, Conrado Monzón, Valentín Ojeda, Mariano Perezlindo, Santiago Raviolo, Mauricio Sensevy, Gonzalo Trinchieri y Fernando Walemberg. Entrenador: Andrés Messina. Asistente: Victoria Cugini. Preparador físico: Daniel Raviolo. Videoanalista: Edgardo Fernández. Jefa de Equipo: Maricel Pérez.
El fixture lo tiene en la Zona "A" haciendo base en el Club Popeye. Justamente el anfitrión será con quien debute este miércoles a las 19. El jueves a las 17:20 se las verá ante San Fernando (Chaco) y el viernes contra Jockey (Salta).
Por la Zona "B" están La Salle (Córdoba), Universidad Nacional de San Juan, Gimnasia y Tiro (Salta) y MDQ06 (Mar del Plata). El cierre del torneo tendrá el fin de semana los cruces por semifinales, quinto al octavo puesto y posiciones finales.
La Salle, en la SL "B"
Los caballeros de La Salle volverán a desafiar sus límites pero en Tucumán, donde desde este miércoles intentarán competir de igual a igual ante varios de los mejores equipos del país y escribir un nuevo capítulo en su historia deportiva.
La Súper Liga "B" demandará rendimiento en cancha, pero también fortaleza mental en un contexto de acción durante varios días consecutivos. Lo pondrá frente a frente a conjuntos con distintas realidades y estilos de juego, integrando la Zona "B".
El plantel de La Salle en Tucumán está compuesto por: Julio Alegre, Santiago Blanco, Esteban De Petre, Franco Depauli, Valentín González, Lautaro Gutman, Agustín Hergenreder, Lucas Jazmín, Thiago Luna, Rodrigo Mare, Alejo Martín, Martín Olivera, Maximiliano Ortiz, Mariano Otero, Matías Puliotti, Santiago Recce, Facundo Sanabria, Gerónimo Strada y Gastón Torres. Entrenador: José Benítez. Preparadora física: Belén Salas. Jefe De Equipo: Roberto Gollán.
El debut del equipo lasallano se producirá este miércoles ante Los Tarcos de Tucumán; el jueves enfrentará a Alemán "B" de Mendoza, y cierra la fase de grupos ante San Vicente HC de San Luis. Todos los encuentros los disputará a las 17 en la cancha de Tucumán RC.
Por la Zona "A" participan San Jorge (Neuquén), Talleres (ER), Old Lions (Santiago del Estero) y Puerto Belgrano (Bahía Blanca). Luego de la fase de grupos, sábado y domingo serán los cruces de zona en semifinales y del quinto al octavo puesto.
Las chicas de Banco y Santa Fe RC también en Súper Liga
La Fase I de la Súper Liga tendrá lugar del 13 al 17 de mayo y los representantes de la Asociación Santafesina de Hockey serán Banco Provincial y Santa Fe RC.
Banco vuelve a ponerse frente a la exigencia más alta a nivel clubes. La Súper Liga 3 tendrá a las "Kresteras" participando en la ciudad de Mendoza, retornando a este tipo de competencia después de cinco años.
El elenco de Daniel De Petre llega con una idea clara: sostener su propuesta ofensiva, pero a su vez con mayor solidez defensiva. En esa búsqueda, intentará competir con regularidad y responder en los momentos clave. Allí aparecerá uno de los grandes desafíos del torneo: encontrar equilibrio entre su ambición en ataque y una estructura defensiva compacta, capaz de incomodar desde el ritmo y la presión.
Con ese objetivo, Banco afrontará una fase de grupos compleja: integra la Zona "A" y disputará los tres partidos en el estadio de Godoy Cruz. Su estreno será este miércoles desde las 14:30, frente a Atlético del Rosario.
El jueves se medirá desde las 9:30 con Murialdo (Mendoza), mientras que cerrará la etapa inicial el viernes, a las 19:30, ante Pacífico (Bahía Blanca). El otro grupo lo integran Popeye (Salta), Banco Mendoza, Huirapuca (Tucumán) y Uncas (Tandil).
Por el lado de Santa Fe RC, el "tricolor" ganó su lugar por ser campeón del Regional "A" en Rosario. Volverá al sur provincial para ser parte de la SL 4 junto a Universitario (Rosario), Gimnasia y Tiro (Salta), Universitario (Bahía Blanca), Provincial (Rosario), San Juan RC, Independiente (Tandil) y Universitario RC (Tucumán).