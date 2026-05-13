Súper Liga

Hockey: los varones de El Quillá en el máximo nivel

Los Tiburones competirán desde este jueves en Salta, codeándose con la élite del hockey nacional en la Súper Liga "A". En simultáneo, lo caballeros de La Salle lo harán en Tucumán por la Súper Liga "B". En tanto la ASH estará representada por las damas de Banco y Santa Fe RC en Mendoza y Rosario respectivamente.