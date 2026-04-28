La aparición sostenida de vegetación acuática en el lago del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe, volvió a encender la alarma entre quienes desarrollan actividades deportivas en la zona. Desde el Club Náutico El Quillá advierten que, si bien la situación está contenida, el problema podría afectar el uso del espacio si no se mantiene bajo control.
Desde El Quillá no le quitan la mirada a los repollitos del lago del Parque del Sur
Reconocen que la vegetación está “contenida” y se retiran con asiduidad pero no esconden su preocupación por un posible avance en el espejo del agua, que será escenario de disciplinas de los Odesur 2026.
Un problema que persiste
El presidente del club, Enrique Serrao, explicó en diálogo con CyD Noticias que el fenómeno no alcanza los niveles críticos registrados en el pasado, aunque continúa siendo motivo de seguimiento. “Estamos viendo desde hace unos meses, no en el volumen que tuvimos en aquella oportunidad que tuvieron que traer esa mini draga para sacarlos”, recordó.
En ese sentido, señaló que actualmente se están realizando tareas de contención y retiro del material vegetal. “Hoy están contenidos, hay una malla y los van sacando”, indicó. Además, mencionó que los restos se acumulan para luego ser trasladados fuera del área: “ustedes están viendo las pilas ahí para juntarlos, para llevarlos con camiones a la Ruta 1”.
Juegos Sudamericanos
La preocupación crece en función de los compromisos deportivos que se avecinan. El lago será escenario de actividades vinculadas a los Juegos Sudamericanos y también de instancias clasificatorias internacionales. “Espero que no impacten o que haya muy poquito repollito dando vuelta”, expresó Serrao. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo: “Si no se contiene, tarde o temprano el lago no sirve más”.
El dirigente subrayó que disciplinas como el esquí acuático requieren condiciones específicas: “Imaginate que acá viene el esquí, no solamente canotaje, sino que viene el esquí y el esquí necesita dimensiones”.
En cuanto al aspecto ambiental, agregó: “El repollo paradójicamente lo que ha hecho es limpiar un poco el lago porque no deja crecer el alga y la cianobacteria”, aunque insistió en la necesidad de controlarlo.
Obras, mantenimiento y desafíos
En paralelo, el club avanza con mejoras en su infraestructura ante la llegada de delegaciones. “Va a tener la apertura de la bajada de lanchas y una mejoría en los vestuarios de hockey”, indicó Serrao, y explicó que esperan recibir equipos que entrenarán en el lugar.
Respecto al mantenimiento del lago, mencionó algunas intervenciones: “Hay dos o tres bombas que están actuando, tiran el agua hacia arriba para oxigenarla”. Además, señaló que se proyectan nuevas perforaciones para mejorar la circulación del agua.
Por último, destacó el crecimiento del club y la necesidad de mayor apoyo: “Nosotros necesitaríamos tener un gimnasio nuevo porque ha crecido mucho el vóley, pero eso cuesta muchísimo dinero”, y concluyó: “Esperamos que la provincia nos dé una mano”.
La evolución del lago del Parque del Sur será determinante en los próximos meses, no solo para el desarrollo cotidiano de las actividades deportivas, sino también para garantizar condiciones adecuadas de cara a los Juegos Sudamericanos.