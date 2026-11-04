Se incorpora a la Junta Directiva

Del tenis al fútbol: Rafa Nadal tendrá un cargo dirigencial en el Real Madrid

El histórico tenista español fue propuesto para integrar la conducción del club madrileño. Su nombramiento deberá ser ratificado por la Asamblea General de Socios Compromisarios. Nadal agradeció la convocatoria de Florentino Pérez y expresó su entusiasmo por asumir esta nueva responsabilidad.