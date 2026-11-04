El Real Madrid anunció la incorporación de Rafael Nadal a su Junta Directiva, luego de que el órgano de conducción de la institución acordara someter su nombramiento a la ratificación de la próxima Asamblea General de Socios Compromisarios.
Del tenis al fútbol: Rafa Nadal tendrá un cargo dirigencial en el Real Madrid
El histórico tenista español fue propuesto para integrar la conducción del club madrileño. Su nombramiento deberá ser ratificado por la Asamblea General de Socios Compromisarios. Nadal agradeció la convocatoria de Florentino Pérez y expresó su entusiasmo por asumir esta nueva responsabilidad.
La decisión se tomó durante una reunión de la dirigencia encabezada por Florentino Pérez, quien propuso al extenista español para formar parte de la conducción del club. De esta manera, una de las máximas figuras de la historia del deporte español asumirá una nueva responsabilidad institucional, ahora vinculada al fútbol.
A través de un comunicado, el Real Madrid destacó la trayectoria deportiva y humana de Nadal y expresó su satisfacción por su llegada a la dirigencia.
"Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club", señaló la institución.
Una trayectoria histórica que trasciende el tenis
Rafael Nadal construyó una de las carreras más destacadas de la historia del tenis profesional. A lo largo de su trayectoria consiguió 92 títulos individuales, entre ellos 22 torneos de Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas y cinco títulos de Copa Davis con el seleccionado español.
Además, alcanzó el primer puesto del ranking mundial y se convirtió en uno de los máximos referentes del deporte internacional, especialmente por sus actuaciones en Roland Garros, donde conquistó 14 títulos.
En su comunicado, el Real Madrid también resaltó los valores que acompañaron su carrera, como el talento, la competitividad, la humildad y la capacidad de sacrificio.
La entidad destacó, además, su compromiso solidario y el respeto demostrado hacia rivales y compañeros, cualidades que, según expresó, lo convirtieron en un ejemplo dentro y fuera de las canchas.
El agradecimiento de Nadal a Florentino Pérez
Tras conocerse la propuesta, Nadal manifestó su satisfacción por incorporarse a la estructura dirigencial del club y agradeció especialmente al presidente Florentino Pérez y a los integrantes de la Junta Directiva.
"Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", expresó el extenista a través de sus redes sociales.
La incorporación representa un nuevo capítulo en el vínculo de Nadal con el Real Madrid, institución de la que es reconocido simpatizante. Su designación quedará formalizada una vez que reciba el aval de la Asamblea General de Socios Compromisarios.