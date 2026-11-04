Este miércoles

Real Madrid y Manchester City, protagonistas de una nueva jornada de la Champions League

La competencia europea continúa este miércoles 4 de noviembre con nueve encuentros correspondientes a la fase regular. Real Madrid visitará al AEK Atenas y Manchester City se medirá con RB Leipzig en Alemania. Conocé todos los cruces y horarios para seguir la jornada desde Argentina.