La UEFA Champions League continúa su calendario este miércoles con una nueva jornada de la fase regular, que tendrá nueve encuentros y la participación de varios de los principales candidatos al título.
Real Madrid y Manchester City, protagonistas de una nueva jornada de la Champions League
La competencia europea continúa este miércoles 4 de noviembre con nueve encuentros correspondientes a la fase regular. Real Madrid visitará al AEK Atenas y Manchester City se medirá con RB Leipzig en Alemania. Conocé todos los cruces y horarios para seguir la jornada desde Argentina.
Entre los partidos más destacados aparecen las presentaciones de Real Madrid y Manchester City. El conjunto español visitará al AEK Atenas en Grecia, mientras que el equipo inglés afrontará un exigente compromiso frente al RB Leipzig, en territorio alemán.
La programación también ofrecerá cruces atractivos como Fenerbahce-Liverpool, Porto-Napoli y Slavia Praga-Arsenal, en una jornada que puede resultar importante para las aspiraciones de los equipos en la tabla de posiciones.
Real Madrid y Manchester City, ante compromisos exigentes
Uno de los principales focos estará puesto en el Real Madrid, que viajará a Grecia para enfrentarse al AEK Atenas en el ALLWYN Arena. El conjunto español buscará sumar fuera de casa y mantenerse entre los protagonistas del certamen.
Por su parte, Manchester City tendrá una complicada visita al RB Leipzig, en el Red Bull Arena. El equipo inglés se medirá con un rival que buscará aprovechar su localía para conseguir un resultado importante frente a uno de los aspirantes al título.
Liverpool y Arsenal también salen a escena
La actividad comenzará con dos partidos programados para las 14.45 de Argentina. Liverpool visitará a Fenerbahce, mientras que Real Madrid afrontará su compromiso ante AEK Atenas en el mismo horario.
Más tarde, desde las 17, habrá siete encuentros en simultáneo. Entre ellos se destacan las presentaciones de Arsenal ante Slavia Praga, Napoli frente a Porto y Borussia Dortmund contra Real Betis.
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