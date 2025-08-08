Se viene una nueva edición del Rally de Arequito

La competencia se realizará del 8 al 10 de agostp, donde se disputará la quinta fecha del calendario 2025 del Rallly Santafesino en Arequito. Se dará en un marco de exigencia y con un total de tres tramos distintos que llevarán emoción y velocidad a cada rincón. A las 18 será la largada frente a la Plaza San Martín.
Por otra parte, el sábado por la tarde se vivirá la previa del Rally con música en vivo y la actuación de The Joker. La banda se presentará en el predio del ferrocarril de ese distrito del sur santafesino.
En esta oportunidad, la carrera contará con 93 inscriptos en quince categorías distintas. La misma tendrán como participantes a Hugo Moreyra en la Clase N2, como invitado, y a los motociclistas Luciano Vitalli y Emiliano Pasetti, quienes formarán parte del pelotón de la Clase Moto 3.
Por último, el día domingo alrededor de las 15, se hará la coronación para los ganadores de todas las categorías.
