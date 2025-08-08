Provincia inauguró la iluminación del acceso a Zenón Pereyra

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), inauguró obras de iluminación del acceso a Zenón Pereyra, en el departamento Castellanos.
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) instaló 30 nuevas columnas y luces con tecnología LED. Los trabajos formaron parte de la repavimentación de la Ruta N° 20, entre Esmeralda y la Ruta Nacional ° 19, en el departamento Castellanos.
Con este nuevo sistema de luminarias, el Gobierno Provincial completó los trabajos de repavimentación de la Ruta N° 20, en el tramo de 19.600 metros comprendido entre Esmeralda y Autovía Nacional N° 19.
Durante el acto de inauguración, el administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, destacó que “esto es parte del plan integral del gobernador Maximiliiano Pullaro y del ministro Lisandro Enrico para mejorar la capacidad de toda la red vial santafesina. La repavimentación y la reconstrucción de la calzada de este tramo de la Ruta 20, más la colocación de la luminaria LED, mejoró significativamente la transitabilidad y la seguridad vial de los vecinos y la producción de la zona”.
“Diseñamos el acceso en la gestión del ingeniero Lifschitz, lamentablemente el tiempo pasó y no se pudo concretar, hasta hoy”, recordó Seghezzo.
“La Ruta 20 era uno de los peores corredores que tomamos cuando iniciamos la gestión, pero desde el gobierno provincial tomamos la decisión de invertir en obras viales necesarias para la provincia y por eso la pudimos repavimentar”, destacó el titular de Vialidad Provincial.
La presidenta comunal de Zenón Pereyra, Verónica Gallo, manifestó que “cada obra tiene una historia, y esta comenzó con el sueño compartido de mejorar la calidad de vida de todos. Hoy celebramos algo que trasciende lo material, porque no sólo inauguramos el acceso y las luces: lo que estamos inaugurando es una entrada digna, segura y luminosa, como nuestro pueblo se merece”.
Finalmente, el subadministrador Zona Norte de DPV, Sergio Cardozo, resaltó que “junto al Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Vialidad colaboramos para que los sueños de las localidades se hagan realidad. Ver cómo mejoró la transitabilidad de la Ruta 20 nos indica que estamos en el camino correcto”.
La obra comenzó en agosto de 2024, ya se encuentra finalizada y el monto de inversión provincial asciende a los 13.258 millones de pesos. El tramo intervenido comprende unos 19.600 metros, entre la localidad de Esmeralda, pasando por Zenón Pereyra, hasta la intersección de la Ruta Nacional N° 19.
La obra se dividió en dos tipos de intervenciones, según la necesidad del tramo. Entre la RN 19 y el Km. 5 (5.000 metros) se realizó la repavimentación de la calzada, aplicando una carpeta asfáltica de rodamiento de 5 cm. de espesor.
Entre el Km. 5 y la localidad de Esmeralda, pasando por Zenón Pereyra (14.600 metros) se realizó una reconstrucción de la calzada, con un paquete estructural conformado por: reciclado con cemento en 18 cm. de espesor y una carpeta asfáltica de rodamiento de 6 cm. de espesor.
Los trabajos ya se encuentran completos, que también incluyen la repavimentación y refuncionalización del acceso a Zenón Pereyra, unos 500 metros de pavimento, y el reacondicionamiento de 30 luminarias; y a Esmeralda, unos 600 metros de pavimento.
