Departamento Castellanos

Provincia inauguró la iluminación del acceso a Zenón Pereyra

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) instaló 30 nuevas columnas y luces con tecnología LED. Los trabajos formaron parte de la repavimentación de la Ruta N° 20, entre Esmeralda y la Ruta Nacional ° 19, en el departamento Castellanos.