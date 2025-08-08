Preocupación

Caída de ventas, despidos y problemas para pagar sueldos: horizonte negro en una empresa de Vicentin

Por estas horas, reina la preocupación en Algodonera Avellaneda. La textil concursada afronta serias dificultades financieras. El viernes el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, se reunirá con las partes.