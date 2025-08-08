El programa "Santa Fe Capacita" tuvo su paso por Vera
En un acto realizado en La Estación, se entregaron los certificados a quienes participaron del programa “Santa Fe Capacita”, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Las propuestas formativas, gratuitas para los cursantes, se desarrollan en función de las demandas del mercado laboral de cada localidad y son dictadas por diversas entidades e instituciones en toda la provincia.
El evento contó con la presencia del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; de la Intendente, Paula Mitre; la Referente Territorial del gobierno provincial, Juliana Caillat; el Director de Capacitación y Formación Profesional, Gabriel Vega y el Subsecretario de Producción y Empleo de la Municipalidad, Ricardo Saavedra.
La intendente Paula Mitre destacó “la formación en oficios no solo brinda herramientas concretas para el trabajo, sino que abre puertas, genera oportunidades y fortalece nuestra comunidad".
"Cada certificado que hoy entregamos representa el esfuerzo de quienes apostaron a capacitarse, y también el compromiso del Estado en acompañar ese esfuerzo con políticas públicas que transforman realidades”.
Por su parte, el ministro Roald Báscolo subrayó la importancia de la articulación entre el Estado provincial, los gobiernos locales y las instituciones de formación.
“Estos cursos están pensados para que las personas puedan insertarse en un mercado laboral cada vez más exigente, con habilidades que respondan a las necesidades reales de cada región. Nuestra prioridad es que nadie se quede sin la posibilidad de capacitarse”.
El programa
El programa Santa Fe Capacita financia cursos de formación y capacitación que permiten a los beneficiarios adquirir conocimientos, competencias y habilidades para mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo formal, desempeñarse como emprendedores o autónomos, o lograr una recalificación laboral en sus empleos actuales.
