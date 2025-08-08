#HOY:

Los Pumas de Reconquista decomisaron más de 74 kg de carne en mal estado

El procedimiento fue realizado en una carnicería. El propietario fue imputado por faenamiento clandestino.

Por disposición del auditor de ASSAL, se procedió al decomiso de 74 kilogramos de carne
 12:47
Por: 

Personal de la Guardia Rural “Los Pumas”, Sección N.º 26, labró un acta por infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino, tras detectar carne sin sellos sanitarios en un comercio local y proceder a su decomiso.

La intervención se dio en el marco de un operativo conjunto con la Agencia de Seguridad Alimentaria (ASSAL), que realizaba inspecciones en carnicerías de la zona urbana. En uno de los locales dedicados a la comercialización de carne porcina, los efectivos encontraron cortes de carne vacuna almacenados en un freezer sin la documentación correspondiente ni sellos sanitarios que acreditaran su procedencia.

Por disposición del auditor de ASSAL, se procedió al decomiso de 74 kilogramos de carne, que fueron inutilizados con líquido azul de metileno, al tratarse de carne proveniente de faena no segura y no apta para consumo humano. El caso fue comunicado a la fiscal de turno, que ordenó imputar al propietario por «faenamiento clandestino».

Leña ilegal

En otro procedimiento realizado durante un control vehicular rutinario, los efectivos detuvieron un vehículo Volkswagen Suran que presentaba signos de sobrecarga. Al inspeccionarlo, encontraron 20 bolsas de leña seca, 4 bidones vacíos, 1 costillar y 6 bolsas de carne picada bovina, todo sin documentación.

La carne fue secuestrada preventivamente y examinada por personal bromatológico, que constató la ausencia de troqueles y sellos sanitarios, procediendo a su desnaturalización. En cuanto a la leña, se labró acta de constatación por infracción a la Ley Nacional N.º 13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal, con intervención del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

