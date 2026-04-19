En un domingo, marcado por la velocidad y la expectativa de miles de fanáticos, el Rally Sudamericano en Mina Clavero quedó abruptamente interrumpido por un hecho trágico. Un grave accidente protagonizado por una tripulación paraguaya derivó en la muerte de un espectador de 25 años y dejó al menos otras tres personas heridas, entre ellas una menor de edad, según informaron fuentes vinculadas al operativo de emergencia.
Fatal accidente en el Rally Sudamericano: murió un espectador y suspendieron la competencia en Mina Clavero
La jornada deportiva en las sierras cordobesas quedó marcada por un dramático episodio que obligó a activar el operativo de emergencia y derivó en la interrupción total del evento tras confirmarse una víctima fatal.
El episodio ocurrió durante uno de los tramos más exigentes del recorrido en las sierras cordobesas, donde las condiciones del terreno y la alta velocidad suelen convertir cada curva en una zona crítica. Por causas que aún son materia de investigación, el Volkswagen Polo en el que competían Didier Arias y Héctor Núñez perdió estabilidad y salió despedido fuera del trazado, impactando en el sector donde se encontraba parte del público.
Los primeros minutos posteriores al siniestro estuvieron marcados por la confusión, la tensión y el rápido despliegue de ambulancias, bomberos y equipos de rescate. La víctima fatal, un joven cordobés de 25 años, sufrió múltiples traumatismos y falleció como consecuencia de la violencia del impacto.
Una jornada deportiva que terminó en tragedia
Mientras el operativo sanitario asistía a los heridos, la organización decidió en primera instancia neutralizar el tramo Giulio Cesare–Mina Clavero. Sin embargo, con el correr de los minutos y tras confirmarse el fallecimiento del joven, se resolvió la suspensión total de la jornada tanto del Rally Sudamericano como del Campeonato Argentino.
La determinación fue tomada por razones de seguridad y en señal de respeto por la víctima y su familia. La escena del accidente obligó además a detener completamente la circulación de los demás competidores, ya que el vehículo involucrado quedó atravesado sobre parte del sector de paso, dificultando cualquier posibilidad de continuidad.
Los pilotos paraguayos fueron rápidamente asistidos por los equipos médicos presentes en la competencia. Ambos se encontraban conscientes al momento del rescate y fueron sometidos a controles clínicos para descartar lesiones de gravedad tras los múltiples vuelcos que sufrió la unidad.
El hecho generó una profunda conmoción entre el público que se había acercado a vivir una de las fechas más convocantes del calendario motor regional. Testigos presenciales describieron momentos de desesperación, con gritos, corridas y pedidos de asistencia inmediata.
Investigación abierta y fuerte impacto en el ambiente del rally
La tragedia volvió a poner en foco las condiciones de seguridad en los sectores destinados al público, especialmente en competencias de montaña donde los márgenes de maniobra son mínimos. Las autoridades deportivas y judiciales iniciaron actuaciones para determinar cómo se produjo el despiste y si la ubicación de los espectadores cumplía con los protocolos establecidos.
Desde la organización emitieron un comunicado preliminar en el que lamentaron profundamente lo sucedido y confirmaron la cancelación del resto de la fecha. También señalaron que se colaborará con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.
La prueba, que reunía a binomios de distintos países sudamericanos y que tenía a Mina Clavero como uno de sus escenarios emblemáticos, quedó marcada por una tragedia que golpea de lleno al automovilismo regional.