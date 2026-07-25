Amistoso de pretemporada

Con Franco Mastantuono como figura, el Real Madrid ganó en el debut de Mourinho

El conjunto "merengue" derrotó 1-0 a Alcorcón en el primer amistoso de la pretemporada, correspondiente al inicio del tercer ciclo de José Mourinho como entrenador. El argentino Franco Mastantuono fue el jugador más destacado del encuentro, generó un penal y mostró un alto nivel durante los primeros minutos de juego.