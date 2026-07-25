El Real Madrid dio el primer paso de la pretemporada con una victoria por 1 a 0 sobre Alcorcón, en un amistoso disputado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, que marcó el estreno del tercer ciclo de José Mourinho al frente del conjunto blanco.
Con Franco Mastantuono como figura, el Real Madrid ganó en el debut de Mourinho
El conjunto "merengue" derrotó 1-0 a Alcorcón en el primer amistoso de la pretemporada, correspondiente al inicio del tercer ciclo de José Mourinho como entrenador. El argentino Franco Mastantuono fue el jugador más destacado del encuentro, generó un penal y mostró un alto nivel durante los primeros minutos de juego.
El encuentro, desarrollado en el estadio Alfredo Di Stéfano y abierto a la prensa, permitió observar las primeras ideas futbolísticas del entrenador portugués, aunque el principal foco estuvo puesto en la actuación del argentino Franco Mastantuono, quien fue el futbolista más destacado de la jornada.
El primer once de Mourinho
Para este primer ensayo, Mourinho alineó a Lunin en el arco; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la defensa; Eduardo Camavinga, Cestero y Arda Güler en el mediocampo; mientras que el ataque estuvo integrado por Franco Mastantuono, Gonzalo García y el juvenil Valero.
Durante varios pasajes del partido, Mastantuono y Güler intercambiaron posiciones, alternando entre la banda y el centro del ataque para darle mayor movilidad al frente ofensivo.
Mastantuono, el jugador más desequilibrante
El ex River Plate fue el futbolista que más desequilibró durante el primer bloque del encuentro, disputado en dos tiempos reducidos como parte de la planificación física de la pretemporada.
Apenas iniciado el partido, una acción individual del argentino terminó con una infracción dentro del área y un penal a favor del Real Madrid. Sin embargo, Arda Güler no logró convertir desde los doce pasos, prolongando la racha negativa del conjunto madrileño en esa especialidad.
Más allá de esa jugada, Mastantuono exhibió un rendimiento muy positivo. Mostró velocidad, movilidad, capacidad para asociarse con sus compañeros y dejó varias acciones técnicas que despertaron elogios entre los presentes.
Su actuación confirma el protagonismo que comienza a ganar dentro del plantel y refuerza las expectativas generadas tras su llegada al club español.
El debut oficial ya tiene fecha
Tras este primer amistoso, el Real Madrid continuará con su preparación de cara al inicio de la temporada 2026/27.
El estreno oficial en LaLiga será el 26 de agosto, cuando visite al Espanyol en el RCDE Stadium, en un encuentro que marcará el comienzo de la nueva etapa de Mourinho en la competencia doméstica y en el que Mastantuono buscará seguir consolidándose como una de las nuevas figuras del conjunto "merengue".