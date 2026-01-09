¡Ni la tormenta los detiene!: el video viral del Real Racing Club de Santander entrenando bajo un temporal

Ni la lluvia ni el viento impidieron que el Real Racing Club completara su entrenamiento en Santander, España, este martes, a horas del duelo frente al Zaragoza. Bajo un temporal que azotó la ciudad, el plantel profesional continuó con su preparación pese a las condiciones extremas.
Las imágenes del entrenamiento, difundidas por las redes oficiales del club, muestran a los futbolistas realizando trabajos físicos con visibilidad casi nula. El fenómeno meteorológico, que incluye intensas ráfagas y lluvia constante, afectó varias zonas del norte español.
Lejos de suspender la práctica, el cuerpo técnico del Racing decidió mantener la sesión prevista, y algunos jugadores incluso lo tomaron con humor. "¡Vaya locura!", tituló El Chiringuito TV en su posteo, que rápidamente se viralizó.
Pensando en el Zaragoza
El Racing se prepara para su compromiso frente al Zaragoza, en un duelo clave de la Segunda División española. Con un buen presente futbolístico, el equipo santanderino buscará sostener su posición de privilegio en la tabla, ahora también con la experiencia de haber entrenado “contra viento y marea”.