Explosión en un barrio de Madrid: al menos un muerto y varios heridos

Una fuerte explosión sacudió este viernes por la tarde al barrio madrileño de Carabanchel, dejando un saldo de al menos una persona muerta, varios heridos y severos daños estructurales en un edificio residencial. El hecho ocurrió en la calle Azcoitia, a metros del colegio Salesianos.
La explosión, que habría sido causada por una fuga de gas, tuvo lugar en la cuarta planta de un inmueble ubicado en los números 36-38 de la calle Azcoitia. El edificio, construido en 1962, se encontraba en proceso de remodelación. Como consecuencia del estallido, parte del forjado de la fachada colapsó.
Bomberos de Madrid acudieron rápidamente al lugar y lograron rescatar a cuatro personas atrapadas en el interior. La Policía Municipal recibió el primer aviso alrededor de las 16.30, hora local, e inició el operativo de evacuación y contención.
Al menos ocho heridos y un traslado hospitalario
El personal sanitario del Samur-Protección Civil y del Summa 112 atendió a ocho personas con heridas de carácter leve. Una novena víctima, con lesiones de menor gravedad, fue derivada a un centro hospitalario para una evaluación más completa.
El operativo se desplegó con una fuerte presencia de equipos de emergencia, y todavía se mantenía activo horas después para garantizar la seguridad de la estructura y continuar con las pericias.
Otro hecho trágico en la misma zona
Este siniestro se produce apenas una semana después de otro trágico episodio en el mismo distrito. El 2 de enero, una mujer y sus dos hijos fallecieron durante un incendio en la calle Moreno, a pocas cuadras del lugar de la explosión de este viernes.
Las autoridades investigan las causas del nuevo siniestro y evalúan posibles responsabilidades, en un contexto que genera preocupación en la comunidad de Carabanchel por la sucesión de episodios graves en el área.