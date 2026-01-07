Emergencia en un parque navideño de Madrid: 19 personas atrapadas en una noria
Una falla mecánica en la noria del parque “Mágicas Navidades” generó momentos de tensión este martes por la tarde en España. Entre los afectados se encontraban dos menores. Bomberos trabajaron durante más de una hora para rescatar a los atrapados.
La tarde del martes se vio alterada en el parque temático Mágicas Navidades, en Torrejón de Ardoz (Madrid), cuando una noria de gran tamaño sufrió una falla técnica y se detuvo bruscamente con 19 personas en su interior, a más de 35 metros de altura.
Los ocupantes, distribuidos en tres cabinas de la atracción, permanecieron atrapados durante más de una hora, mientras se organizaba el operativo de emergencia para evacuarlos. Entre ellos se encontraban dos menores de edad, según confirmaron fuentes oficiales.
Varios visitantes que se encontraban en el parque al momento del incidente relataron a medios locales que se vivieron momentos de gran nerviosismo. "La noria se quedó parada de repente y pasaban los minutos sin que se moviera. Se escuchaban gritos desde arriba", contó una testigo.
Muchas personas se agolparon en la zona del operativo, mientras personal del parque pedía mantener la calma y despejar el área para facilitar la labor de los bomberos.
Rescate coordinado por bomberos
Al lugar acudieron cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto con un vehículo autoescalera, que resultó fundamental para alcanzar las góndolas más elevadas. El operativo también incluyó unidades de coordinación y personal sanitario local.
La intervención se realizó con precaución y eficacia: uno a uno, los pasajeros fueron descendidos en condiciones seguras.
Sin heridos, pero con gran susto
Afortunadamente, ninguna de las personas rescatadas presentó heridas graves. Los servicios sanitarios del parque brindaron atención preventiva a los afectados, quienes se encontraban conscientes y en buen estado general.
Desde la organización del parque Mágicas Navidades no se emitió aún un comunicado oficial, pero se espera que la atracción permanezca fuera de servicio hasta que se realicen las inspecciones correspondientes.
El incidente reabre el debate sobre los protocolos de seguridad en parques de atracciones temporales y su mantenimiento durante los días de máxima afluencia. Torrejón de Ardoz, uno de los epicentros turísticos navideños en la Comunidad de Madrid, congrega a miles de visitantes diarios por estas fechas.
Revisión técnica e investigación en curso
Tras el incidente, técnicos municipales y de la empresa operadora de la noria iniciaron una investigación para determinar las causas exactas de la avería. La atracción quedó clausurada de manera preventiva y se someterá a una inspección exhaustiva antes de poder reabrir al público.
Desde el Ayuntamiento de Torrejón informaron que se aplicarán los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de los visitantes.
Mágicas Navidades es uno de los eventos navideños más concurridos de la Comunidad de Madrid, con miles de visitantes diarios. El parque cuenta con una gran variedad de espectáculos, decoraciones temáticas y atracciones mecánicas, siendo la noria uno de sus principales atractivos.
Por su envergadura y popularidad, la seguridad de sus instalaciones ha sido históricamente una prioridad, lo que genera inquietud tras este incidente.