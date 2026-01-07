A 35 metros de altura

Emergencia en un parque navideño de Madrid: 19 personas atrapadas en una noria

Una falla mecánica en la noria del parque “Mágicas Navidades” generó momentos de tensión este martes por la tarde en España. Entre los afectados se encontraban dos menores. Bomberos trabajaron durante más de una hora para rescatar a los atrapados.