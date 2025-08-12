Tras el receso: ¿cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

El piloto argentino Franco Colapinto afronta semanas de descanso en la Fórmula 1 luego de un receso marcado por un episodio inesperado: el accidente durante una prueba de neumáticos organizada por Pirelli en Hungaroring.
Luego del accidente en Hungaroring durante una prueba de Pirelli, el piloto argentino tendrá su próxima cita en el Gran Premio de Países Bajos, donde buscará revancha.
El pasado miércoles, el pilarense perdió el control en la curva 11, una de las más veloces del trazado húngaro, y fue trasladado de inmediato al centro médico del circuito. Por fortuna, solo sufrió golpes leves y fue dado de alta tras la evaluación.
Colapinto estaba trabajando con el A525, monoplaza “mula” configurado con las especificaciones aerodinámicas previstas para 2026, con un 20% menos de carga que los autos actuales. Alcanzó a completar 25 vueltas con un mejor registro de 1:20.270, hasta que el fuerte impacto dañó el auto y obligó a cancelar el resto de la sesión.
El piloto de 22 años había anticipado que aprovecharía el receso para ajustar su rendimiento, pero tras un complicado GP de Hungría –donde terminó 18°– admitió que también necesitaba desconectarse.
“No viene mal un poco de descanso y volver más fuerte”, dijo Colapinto, que en Budapest padeció una mala largada y dos paradas en boxes con tiempos de 11s1 y 7s2, lo que generó críticas y hasta el apoyo público de figuras como Bizarrap y Marcos Galperin.
La vuelta a la pista será el viernes 29 de agosto, con los entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. La carrera, el domingo 31 a las 10 (hora argentina), abrirá una seguidilla clave: Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Qatar y Abu Dabi.
