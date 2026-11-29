El Reducido de la Primera Nacional 2026 ya tiene definidos sus cuatro semifinalistas. Después de la disputa de los partidos de vuelta de los cuartos de final, Colón, Tristán Suárez, Atlanta y Deportivo Madryn continúan en carrera por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
Así quedaron los cruces de semifinales del Reducido de la Primera Nacional
El Sabalero enfrentará a Tristán Suárez por un lugar en la final que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027. Deportivo Madryn y Atlanta jugarán la otra serie.
El último equipo en conseguir la clasificación fue Deportivo Madryn, que este sábado venció 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio Abel Sastre. El conjunto chubutense había perdido 1-0 en el encuentro de ida, por lo que el resultado global terminó igualado 2-2. Sin embargo, avanzó gracias a la ventaja deportiva por su mejor ubicación en la tabla general.
De esta manera, quedaron conformados los dos cruces de semifinales. Colón se medirá con Tristán Suárez, mientras que Atlanta tendrá como adversario a Deportivo Madryn.
1Final por el primer ascenso
Partido único en cancha neutral. Si empata hay alargue y penales. El perdedor entra al Reducido como 1° de la tabla general.
2Reducido · Primera fase
Partido único. Es local el mejor ubicado y, si empata en los 90', avanza él.
3Reducido · Cuartos de final
Ida y vuelta (1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6°, 4° vs 5°). Define de local el mejor ubicado. Si igualan en puntos y diferencia de gol, avanza el mejor ubicado.
4Reducido · Semifinales
Ida y vuelta (1° vs 4°, 2° vs 3°) con las mismas reglas de desempate.
5Reducido · Final
Ida y vuelta. Si igualan en puntos y diferencia de gol, se define por penales.
Cómo se arman los cruces
- Juegan del 2° al 8° de cada zona (14 equipos) más el perdedor de la final por el primer ascenso, que se suma en cuartos.
- Primera fase: 2°A-8°B, 2°B-8°A, 3°A-7°B, 3°B-7°A, 4°A-6°B, 4°B-6°A y 5°A-5°B. En el cruce de quintos es local el que sumó más puntos.
- Desde cuartos se arma una tabla general: el perdedor de la final va 1°; el resto se ordena por posición en su zona, luego puntos, diferencia de gol, goles a favor y sorteo.
- En las llaves de ida y vuelta no hay gol de visitante: cuentan puntos y diferencia de gol.
Posiciones finales de la fase regular
Reglamento: Boletín Especial AFA Nº 6823. Posiciones al cierre de la fecha 36.
Colón, ante Tristán Suárez
El Sabalero consiguió su boleto a las semifinales el viernes, cuando derrotó 1-0 a Deportivo Morón en condición de visitante. Después del empate sin goles registrado en el estadio Brigadier López, el equipo santafesino logró imponerse en el Nuevo Francisco Urbano con un tanto de Agustín Toledo, de cabeza, al comienzo del segundo tiempo.
La clasificación tuvo un valor especial para Colón, que había terminado octavo en el ordenamiento general, con 60 puntos, y no contaba con ventaja deportiva en esta instancia. Por eso, necesitaba ganar para continuar en competencia.
Su próximo rival será Tristán Suárez, que también consiguió el pase el viernes. El conjunto de Ezeiza empató 1-1 frente a Gimnasia y Tiro de Salta y aprovechó la ventaja deportiva obtenida por su mejor posición en la fase regular.
Nicolás Rinaldi abrió el marcador para el equipo salteño, mientras que Agustín Gallo convirtió el tanto de la igualdad para el Lechero. Como el encuentro de ida había terminado 0-0, el empate global favoreció al conjunto bonaerense.
Tristán Suárez terminó tercero en la tabla general, con 64 unidades, mientras que Colón ocupó el octavo puesto. Esa diferencia tendrá incidencia en la próxima instancia: el Sabalero deberá conseguir una ventaja en el resultado global para avanzar a la definición.
La serie comenzará en Santa Fe y se resolverá en el estadio 20 de Octubre, donde Tristán Suárez tendrá la posibilidad de clasificarse a la final incluso si el marcador acumulado termina igualado.
El otro cruce
La segunda semifinal tendrá como protagonistas a Atlanta y Deportivo Madryn.
El Bohemio se clasificó después de perder 1-0 frente a Ciudad de Bolívar en Villa Crespo. El gol de Alex Díaz no alcanzó para revertir la serie, ya que Atlanta había ganado 1-0 en el encuentro de ida y contaba con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la tabla.
El equipo porteño terminó cuarto en la clasificación general, con 62 puntos, y tendrá la posibilidad de definir la eliminatoria en su estadio.
Por su parte, Deportivo Madryn llega después de eliminar a Gimnasia de Jujuy. El conjunto patagónico perdió 1-0 en el primer partido, pero consiguió revertir el resultado en su cancha con una victoria por 2-1.
Luis Silba y Julián Cosi marcaron los goles del equipo local, mientras que Octavio Bianchi descontó para el conjunto jujeño. Con el 2-2 en el resultado global, la mejor ubicación de Madryn en la tabla le permitió continuar en el certamen.
El primer boleto a la Liga Profesional 2027 ya quedó en manos de Godoy Cruz, que consiguió el ascenso tras derrotar 3-1 a Tristán Suárez en la final por el título de la Primera Nacional.