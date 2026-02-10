Denunciaron a Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca: qué dice la presentación
Walter Federico Klix presentó una denuncia penal contra Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta y apuntó a un supuesto circuito irregular de entradas. El club y la Justicia siguen el caso.
La denuncia apuntó al manejo de entradas y controles de acceso al estadio.
Walter Federico Klix, socio de Boca y funcionario del Ministerio de Seguridad, presentó una denuncia penal contra Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta. Según afirmó, buscará probar un circuito irregular de entradas y otras maniobras internas.
El planteo también menciona a integrantes de la Comisión Directiva y describe supuestas prácticas como manipulación del padrón social, subdeclaración de ingresos y fallas deliberadas en los controles de acceso al estadio, de acuerdo a lo que difundieron medios nacionales.
A raíz de los acontecimientos de conocimiento público y de las decenas de mensajes y evidencias recibidas por los socios durante el último año presente la denuncia contra Juan Román Riquelme y los posibles actores involucrados de la comisión directiva del Club Boca Juniors por…
En el posteo vía X, Klix aseguró que había radicado la presentación para que se investigue a Riquelme y su entorno por posibles delitos vinculados al manejo del club, con foco en la venta y distribución de tickets y abonos.
En esa exposición pública, el denunciante habló de un “mercado negro” y de prácticas que, según su versión, perjudican a socios y espectadores. También dijo contar con elementos como mensajes, imágenes y testimonios para respaldar la acusación.
En Boca se mencionó la vía disciplinaria interna ante acusaciones públicas entre socios.
La reacción del club
Con el caso instalado, la situación escaló al plano institucional. Distintos reportes señalaron que en Boca se analizó el encuadre disciplinario del episodio y la eventual aplicación de sanciones internas al socio denunciante, en el marco de los mecanismos previstos por el club.
En paralelo, la discusión se cruzó con la política deportiva y la tensión dirigencial en un año sensible para Boca, donde las disputas de gestión suelen trasladarse a denuncias públicas, redes y organismos de control.