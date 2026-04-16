Copa Sudamericana 2026

River le ganó a Carabobo por 1-0 y lidera el grupo H

El equipo de Coudet lidera el grupo H tras vencer a Carabobo con un gol decisivo de Driussi, en un partido donde la efectividad superó al brillo. En la próxima fecha, el “Millonario” visitará a Red Bull Bragantino de Brasil, el jueves 30 de abril a las 21:30, mientras que Carabobo será local del Blooming boliviano, el mismo día y a partir de las 19.