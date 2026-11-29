Cuartos de final en Alta Córdoba

River falló dos penales, se impuso ante Instituto y jugará la semifinal con Independiente

Gonzalo Montiel marcó a los 13 minutos el único gol en el Monumental Presidente Perón. Sebastián Driussi estrelló su remate en el palo y Marcos Ledesma le atajó el suyo a Thiago Almada.