River venció 1-0 a Instituto este sábado en Córdoba y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio encontró la ventaja temprano y tuvo ocasiones para ampliar la diferencia, incluidos dos penales. El gol de Gonzalo Montiel terminó por definir el cruce.
River falló dos penales, se impuso ante Instituto y jugará la semifinal con Independiente
Gonzalo Montiel marcó a los 13 minutos el único gol en el Monumental Presidente Perón. Sebastián Driussi estrelló su remate en el palo y Marcos Ledesma le atajó el suyo a Thiago Almada.
La jugada del 1-0 nació de un remate desde afuera del área de Santiago Espíndola. Marcos Ledesma lo rechazó hacia el medio y Montiel llegó primero al rebote. Minutos después, una mano de Fernando Alarcón al intentar cortar un centro de Tomás Galván le dio a River la oportunidad de marcar el segundo. Driussi remató contra el palo izquierdo.
Instituto respondió con algunas llegadas en el primer tiempo. Santiago Beltrán intervino para sostener la ventaja y River se fue al descanso con el 1-0.
Ledesma mantuvo a Instituto en partido
A los dos minutos del complemento, Tomás Galván quedó mano a mano con Ledesma, pero definió desviado. Con el correr de los minutos, el equipo de Diego Flores dejó espacios y River volvió a tener oportunidades para ampliar la diferencia.
La más clara llegó a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando Thiago Almada se hizo cargo del segundo penal de la noche. Ledesma rechazó el remate con los pies y mantuvo a Instituto a un gol del empate hasta el final.
El próximo rival de River será Independiente, que eliminó a Vélez en el José Amalfitani. El Rojo empató 1-1 tras el alargue y ganó 3-1 en la tanda de penales.