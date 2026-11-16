Romelu Lukaku puso fin a su carrera con la selección de Bélgica después de más de 16 años. El delantero anunció su decisión mediante una publicación en Instagram y cerró una etapa en la que convirtió 94 goles en 135 partidos, además de disputar cuatro Mundiales y tres Eurocopas.
Lukaku anunció su retiro de Bélgica tras 16 años y 94 goles
El delantero comunicó su decisión este lunes en Instagram, a los 33 años. Deja el combinado nacional como su máximo artillero y quinto en el ranking histórico de selecciones.
“Nunca olvidaré esos momentos. Estoy en paz con mi decisión de terminar aquí”, escribió el atacante. En su mensaje agradeció a los compañeros, entrenadores y aficionados que lo acompañaron desde su debut, el 3 de marzo de 2010, cuando tenía apenas 16 años.
La despedida llegó un día después de la victoria belga por 4-1 ante Italia en Bruselas, que aseguró la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Lukaku permaneció en el banco y no ingresó, después de haber sufrido molestias en la cadera.
Su lugar entre los goleadores
Los 94 tantos lo ubicaron como el máximo artillero de la historia de Bélgica y en el quinto puesto del ranking de goleadores de selecciones masculinas. Por delante quedaron Cristiano Ronaldo, con 146; Lionel Messi, con 126; Ali Daei, con 108; y Sunil Chhetri, con 95.
A esa producción sumó 20 asistencias durante su recorrido internacional. Entre sus registros destacados aparecen los 14 goles en ocho encuentros de las eliminatorias para la Eurocopa 2024. En las fases finales de los grandes torneos convirtió ocho tantos en Mundiales y seis en Eurocopas.
“Estoy orgulloso de haber representado a mi país en 4 Copas del Mundo y 3 Campeonatos Europeos”, expresó en su carta. Su trayectoria mundialista incluyó Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Una referencia de la Generación Dorada
Lukaku integró la llamada Generación Dorada del fútbol belga junto con figuras como Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Axel Witsel y Simon Mignolet. El mejor resultado de ese ciclo fue el tercer puesto en Rusia 2018, con el delantero como una de sus principales referencias ofensivas.
“Jugué con compañeros increíbles a quienes siempre estaré agradecido. Quiero agradecerles a todos”, señaló. También dedicó unas palabras a los cuerpos técnicos: “También quiero agradecer a todos los entrenadores por impulsarme y confiar en mí para ayudar al equipo”.
Su último partido con la camiseta nacional fue el 5 de octubre, en la derrota por 4-1 frente a Francia por la Liga de Naciones. Aunque formó parte de la convocatoria para el posterior encuentro ante Italia, no volvió a sumar minutos antes de comunicar su decisión.
Cómo sigue su carrera
El retiro alcanza únicamente a la selección. Lukaku continuará su actividad en el Fenerbahçe de Turquía, al que llegó en agosto de 2026 y con el que tiene contrato hasta junio de 2027.
Formado en Anderlecht, el atacante pasó por Chelsea, West Bromwich Albion, Everton y Manchester United en Inglaterra. Su trayectoria también incluyó etapas en el fútbol italiano, donde vistió las camisetas de Inter de Milán, Roma y Nápoles.