Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), recibió el respaldo unánime de las asociaciones europeas para competir por la presidencia de la FIFA. El dirigente aceptó la propuesta para enfrentar a Gianni Infantino, que buscará un cuarto mandato al frente del organismo.
La UEFA respaldó a Philippe Diallo para enfrentar a Infantino en la FIFA
Las asociaciones europeas eligieron al dirigente francés para los comicios del 18 de marzo de 2027 en Rabat. Su postulación aún requiere la ratificación de su federación.
La candidatura todavía debe ser ratificada formalmente por el Comité Ejecutivo de la federación francesa. La elección se realizará el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, mientras que el plazo para presentar postulaciones vencerá este miércoles 18 de noviembre.
El apoyo europeo se produce en un contexto de diferencias con la conducción de la FIFA. Las asociaciones reclamaron recuperar la unidad y la confianza dentro del fútbol mundial, además de fortalecer los mecanismos de transparencia y gobernanza.
Quién es Philippe Diallo
Diallo tiene 63 años y conduce la FFF desde 2023. En diciembre de 2024 fue reelegido para un mandato de cuatro años y también integra el Comité Ejecutivo de la UEFA desde ese año. Su trayectoria se desarrolló principalmente en la gestión deportiva.
Antes de asumir la presidencia de la federación, ocupó cargos en la organización que representa a los clubes profesionales franceses y en la estructura directiva de la liga de su país. También participó en organismos de resolución de disputas de la FIFA.
La UEFA destacó esa experiencia al fundamentar su elección. En su comunicado, expresó su confianza en que pueda fortalecer la cooperación entre las federaciones y colocar el desarrollo del fútbol en todas las regiones entre las prioridades del organismo.
El quiebre con Infantino
En septiembre, la federación francesa retiró su apoyo a la reelección de Infantino. Entre los motivos figuró un proyecto para crear una empresa comercial que incluyera derechos vinculados con la Copa del Mundo y permitiera la incorporación de inversores privados.
La propuesta generó cuestionamientos por la falta de información y transparencia durante el proceso. Aunque finalmente fue abandonada, la FFF sostuvo que persistían las dudas sobre la gobernanza de la entidad y mantuvo su distanciamiento de la conducción.
En ese contexto, Diallo afirmó que las iniciativas de Infantino habían perjudicado la imagen y la unidad del fútbol. También manifestó que la confianza en el presidente se había quebrado, una posición que ubicó a Francia entre los sectores europeos contrarios a su continuidad.
Los otros aspirantes y los requisitos
Entre quienes anunciaron su intención de competir también figuran el japonés Kozo Tashima, expresidente de la federación de su país y miembro del Consejo de la FIFA, y el exfutbolista suizo Ramón Vega.
La UEFA había explorado además la posibilidad de respaldar a Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal y actual director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA. Sin embargo, el francés no aceptó involucrarse en la disputa electoral.
Para ser habilitado, cada postulante deberá reunir el respaldo de al menos cinco de las 211 federaciones miembro de la FIFA. Además de presentar su candidatura dentro del plazo establecido, tendrá que superar los controles de elegibilidad correspondientes.