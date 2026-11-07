Gianni Infantino sumó un nuevo respaldo en su camino hacia la reelección como presidente de la FIFA. La Unión Caribeña de Fútbol (CFU) confirmó que sus 25 asociaciones miembro apoyan su continuidad al frente del máximo organismo del fútbol mundial, en una señal que amplía el acompañamiento internacional a su candidatura.
Infantino suma el respaldo de las 25 asociaciones del Caribe y se acerca a la reelección en la FIFA
La Unión Caribeña de Fútbol (CFU) confirmó el apoyo unánime de sus asociaciones miembro a la continuidad del dirigente suizo al frente del organismo. El respaldo se suma a las posiciones expresadas por otras confederaciones y federaciones, de cara a las elecciones previstas para marzo de 2027.
A través de un comunicado, la entidad destacó las iniciativas de desarrollo impulsadas por la FIFA, especialmente las inversiones en infraestructura deportiva, programas técnicos y competiciones, además de las políticas destinadas al crecimiento del fútbol juvenil y femenino.
La CFU destacó las inversiones y los programas de desarrollo
En su pronunciamiento, la Unión Caribeña de Fútbol valoró las acciones de la FIFA orientadas a fortalecer las estructuras del fútbol en la región y ampliar las oportunidades para las asociaciones miembro.
"La CFU reconoce las iniciativas de desarrollo de la FIFA, incluidas las inversiones en infraestructura futbolística, programas técnicos, competiciones, fútbol juvenil y femenino, y el fortalecimiento de la capacidad institucional", expresó la organización.
Sin embargo, el comunicado también hizo referencia a la necesidad de avanzar en aspectos vinculados con el funcionamiento institucional del organismo. "En este mismo espíritu, la CFU sigue abogando por una mayor transparencia, una buena gobernanza y reformas significativas dentro de la familia del fútbol", agregó.
Los respaldos de África y Sudamérica
El apoyo caribeño se suma a las posiciones favorables expresadas por otras organizaciones del fútbol internacional. En octubre, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) realizó una cumbre en Cabo Verde, en la que se manifestó el acompañamiento a la continuidad de Infantino.
También se da por descontado el respaldo de las diez asociaciones que integran la CONMEBOL, mientras que México, a través de su federación, y representantes de otras regiones también expresaron su apoyo al dirigente suizo.
De esta manera, Infantino reúne adhesiones de distintos sectores del fútbol mundial y fortalece sus posibilidades de continuar al frente de la FIFA.
Las elecciones serán en marzo de 2027
La elección presidencial está prevista para marzo de 2027 y contará con la participación de las 211 asociaciones miembro de la FIFA, que tendrán representación en el proceso electoral.
Infantino asumió la presidencia en 2016 y fue reelegido en 2019 y 2023. En ese contexto, los respaldos que comenzó a reunir de cara a los próximos comicios configuran un escenario favorable para buscar un nuevo mandato.
La confirmación del apoyo de las 25 asociaciones caribeñas representa otro paso en ese camino, aunque la definición formal llegará durante el Congreso de la FIFA en el que se realizará la elección.