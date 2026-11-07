Elecciones

Infantino suma el respaldo de las 25 asociaciones del Caribe y se acerca a la reelección en la FIFA

La Unión Caribeña de Fútbol (CFU) confirmó el apoyo unánime de sus asociaciones miembro a la continuidad del dirigente suizo al frente del organismo. El respaldo se suma a las posiciones expresadas por otras confederaciones y federaciones, de cara a las elecciones previstas para marzo de 2027.