Central pasó de la emoción a la euforia: derrotó a Platense y quedó cerca de los objetivos
Después del emotivo homenaje a Miguel Russo, el “Canalla” le ganó 1 a 0 al último campeón y celebró con su gente un nuevo paso hacia la clasificación a la Libertadores y a los playoff del Torneo Clausura
Veliz hizo vibrar a todos los canallas con su gol. Crédito: Prensa Rosario Central
Rosario Central atravesó por todas las emociones este domingo. El primer sentimiento que afloró en el “Gigante” de Arroyito, fue la emoción por el homenaje para Miguel Ángel Russo, el entrenador que dejó un sello imborrable en la institución rosarina. Fue un momento de tristeza mezclada con agradecimiento, por todo lo que el técnico le brindó a Central a lo largo de sus cinco ciclos en el club. Pero después había que jugar un partido duro ante Platense, el conjunto de “Kily” González, que le plantó dura lucha a los conducidos por Ariel Holan. El gol de Alejo Véliz, en el amanecer del segundo tiempo, encaminó una nueva victoria para los rosarinos, que ya ven muy de cerca los primeros objetivos trazados para este año: la clasificación a la Copa Libertadores y a los playoff del Torneo Clausura.
Después de las lágrimas de emoción, por los rostros de los hinchas “canallas” rodaron las lágrimas de alegría. Fue muy emotivo lo que se vivió en el colmado estadio “canalla” este domingo por la tarde. Las banderas de agradecimiento para Miguel Russo, la emoción en los rostros de propios y extraños -”Kily” González, formado en Central y hoy DT de Platense, tampoco pudo evitar el llanto de emoción al salir al campo de juego-, la familia llevando las cenizas del histórico DT al césped del “Gigante”, los cantos de la hinchada para el entrenador fallecido días atrás. Todo fue muy movilizante.
Por eso también tiene doble mérito la victoria “auriazul”. Había que reponerse de toda esa emoción y salir a jugar un partido duro, complicado, ante un equipo que está viviendo una lógica merma tras haberse coronado campeón por primera vez en su historia, pero que tiene jugadores que lo dejan todo hasta el final y que quieren volver a estar en la marquesina del fútbol argentino.
Central estuvo lejos de jugar uno de sus mejores partidos, pero terminó ganando con justicia y solvencia. El equipo de Holan se sostuvo en la seguridad de su arquero -esta vez fue Axel Werner, por los problemas físicos de “Fatu” Broun-, en la marca férrea de sus defensores centrales, en el desequilibrio de Jaminton Campaz -la figura del encuentro-, en la jerarquía de Di María y en la potencia de Véliz. Con eso, que no es poco, le alcanzó para ganar y terminar el domingo con festejo.
Estos nuevos tres puntos consolidan a Central como líder de la tabla anual, un lugar que se había comprometido un poco luego de las victorias de River y Argentinos en esta fecha. El equipo de Holan ya está clasificado a la Copa Sudamericana, pero va por el premio mayor de la Libertadores. En esa tabla acumulada de la temporada, le sacó siete puntos de diferencia a River. Si este viernes por la tarde logra derrotar a Sarmiento, en los 45 minutos que restan luego de la suspensión por lluvia y anegamiento del campo de juego en la séptima fecha, sellará su ingreso a la máxima competencia continental para el año que viene.
Además, el triunfo sobre el último campeón hizo que los rosarinos trepen al cuarto puesto de la Zona B del Torneo Clausura. Si Central suma ante Sarmiento el viernes, también quedará muy bien colocado con vistas a los playoff del campeonato local. Después, solo quedarán tres fechas para la finalización de la fase regular, en las que el “Canalla” visitará a Instituto, recibirá a San Lorenzo y cerrará en Avellaneda ante Independiente. El panorama para los “auriazules” es más que alentador.
