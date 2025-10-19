Vélez venció a Sarmiento y es nuevo escolta de la Zona B del Torneo Clausura

Vélez venció este domingo como visitante por 2-0 a Sarmiento en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Eva Perón de Junín.
Con este resultado, el conjunto de Liniers alcanzó la segunda posición de su grupo con 25 puntos y quedó por detrás de Lanús. Ahora, recibirán a Talleres en el José Amalfitani el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del campeonato local.
Vélez venció este domingo como visitante por 2-0 a Sarmiento en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Eva Perón de Junín.
Los goles para el Fortín los convirtieron Manuel Lanzini, a los 16 minutos del complemento, y Francisco Pizzini, a los 22’ del mismo periodo.
Tras una gran acción individual y un posterior remate del joven Dilan Godoy, Manuel Lanzini aprovechó el rebote del arquero Lucas Acosta para empujar de cabeza la pelota al fondo de la red y abrir el marcador en el complemento, luego de una primera mitad sin demasiadas emociones.
No obstante, seis minutos más tarde, Vélez presionó alto en la salida del conjunto local, recuperó el balón y en tres pases habilitó a Pizzini dentro del área. El delantero de 22 años dejó a un rival en el camino y disparó entre las piernas del guardameta para sentenciar el encuentro.
Con este resultado, el conjunto de Liniers alcanzó la segunda posición de su grupo con 25 puntos y quedó por detrás de Lanús. Ahora, recibirán a Talleres en el José Amalfitani el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del campeonato local.
Por su parte, a pesar de la derrota, el equipo juninense permaneció en la octava posición de la tabla y de momento estaría disputando los octavos de final del certamen. En tanto, los dirigidos por Facundo Sava visitarán Vicente López para medirse ante Platense por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.
Estadio: Eva Perón de Junín.
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Juan Pafundi.
Sarmiento: Lucas Acosta; Joel Godoy, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Alex Vigo; Yair Arismendi, Manuel Garcia, Carlos Villalba, Julián Contrera; Lucas Pratto, Iván Morales. DT: Facundo Sava.
Vélez: Tomás Marchiori; Elias Gomez, Lisandro Magallan, Emanuel Mammana, Jano Gordon; Agustin Bouzat, Claudio Baeza; Manuel Lanzini, Diego Valdes, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Goles en el segundo tiempo: 16m Manuel Lanzini (V); 22m Francisco Pizzini (V)
Cambios en el primer tiempo: 22m Aarón Quirós por Emanuel Mammana (V); 28m Leandro Suhr por Julián Contrera (V).
Cambios en el segundo tiempo: al inicio Francisco Pizzini por Diego Valdes (V); 11m Santiago Rodríguez por Lucas Pratto (S); 11m Elián Giménez por Carlos Villalba (S); 23m Joaquín Ardaiz por Yair Arismendi (S); 34m Florián Monzón por Dilan Godoy (V); 34m Tomás Galván por Manuel Lanzini (V); 42m Leonel Roldán por Claudio Baeza (V).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.