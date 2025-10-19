Liga Profesional

Vélez venció a Sarmiento y es nuevo escolta de la Zona B del Torneo Clausura

Con este resultado, el conjunto de Liniers alcanzó la segunda posición de su grupo con 25 puntos y quedó por detrás de Lanús. Ahora, recibirán a Talleres en el José Amalfitani el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del campeonato local.