En Ecuador

Rosario Central perdió con Independiente del Valle y clasificó segundo en la Copa Libertadores 2026

El único gol del partido llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, por medio de un penal aprovechado por el mediocampista Júnior Sornoza. El “Canalla” fue desfavorecido por el novedoso sistema de desempate olímpico pero está en octavos de final.