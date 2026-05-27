Ángel Di María encabezó la visita de Rosario Central a Edgardo "Patón" Bauza en su casa en Quito. La delegación del club argentino llegó con referentes del plantel y dirigentes para entregar la Copa Argentina y homenajear al entrenador.
Emotiva visita del plantel de Rosario Central al "Patón" Bauza
La delegación canalla, encabezada por Di María, le llevó al ex DT la Copa Argentina, una plaqueta y camisetas. El encuentro se realizó en la previa del partido por la Copa Libertadores.
La comitiva del Canalla incluyó a Gonzalo Belloso y a varios referentes del plantel, que llevaron la Copa Argentina, una plaqueta y camisetas de Central como recuerdo para el Patón; la acción fue publicada por el club en sus redes sociales.
El club argentino publicó: “Tras nuestra llegada a Ecuador nos abrió las puertas de su casa y, junto a su familia, compartimos un momento muy especial. Le llevamos la Copa Argentina, una plaqueta y camisetas de Central. Te amamos para siempre, Patón”.
La visita se produjo a horas del partido de Rosario Central en Quito por la Copa Libertadores; el plantel viajó el martes rumbo a Ecuador y la delegación aprovechó la escala para encontrarse con el Patón y compartir el trofeo que Bauza levantó en 2018.
Reconocimiento al Patón
Di María encabezó el acto de entrega de la Copa Argentina al Patón y sostuvo el trofeo junto a referentes del plantel; la placa y las camisetas simbolizaron el homenaje del Canalla a Bauza.
El Patón recibió la Copa Argentina que levantó en 2018 junto a su familia; la visita fue descrita por el club como una emotiva visita y el gesto del plantel reforzó el vínculo entre Rosario Central y su exentrenador.
Gonzalo Belloso acompañó a Di María durante la entrega y el plantel posó con la Copa, la plaqueta y las camisetas; la acción del Canalla fue difundida por Rosario Central en sus redes oficiales.
Chances en la Libertadores
La emotiva visita llegó en la previa del partido entre Rosario Central e Independiente del Valle en Chillo-Jijón, un duelo decisivo por el primer puesto del Grupo H de la Copa Libertadores.
El entrenador Jorge Almirón viajó con lo mejor disponible del plantel de Central, aunque con bajas por molestias físicas; el cuerpo técnico debió ajustar la formación antes del encuentro en Quito.
Sin la opción del doble nueve, Almirón pensó en volver al 4-3-3 con Enzo Copetti como centrodelantero y Jaminton Campaz recuperando la titularidad; la delegación canalla buscó el triunfo para asegurar el primer lugar.
Rosario Central llegó a la última jornada con 13 puntos y depende de sí mismo: una victoria en Quito le daría 16 unidades y le permitiría asegurarse la cima del grupo, con impacto directo en la clasificación de la Copa para el club y el plantel.