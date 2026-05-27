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Emotiva visita del plantel de Rosario Central al "Patón" Bauza

La delegación canalla, encabezada por Di María, le llevó al ex DT la Copa Argentina, una plaqueta y camisetas. El encuentro se realizó en la previa del partido por la Copa Libertadores.

El plantel de Central, encabezado por Di María, homenajeó al exentrenador con la entrega de la Copa Argentina en Ecuador, reforzando el vínculo con Bauza.El plantel de Central, encabezado por Di María, homenajeó al exentrenador con la entrega de la Copa Argentina en Ecuador, reforzando el vínculo con Bauza.
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Ángel Di María encabezó la visita de Rosario Central a Edgardo "Patón" Bauza en su casa en Quito. La delegación del club argentino llegó con referentes del plantel y dirigentes para entregar la Copa Argentina y homenajear al entrenador.

La comitiva del Canalla incluyó a Gonzalo Belloso y a varios referentes del plantel, que llevaron la Copa Argentina, una plaqueta y camisetas de Central como recuerdo para el Patón; la acción fue publicada por el club en sus redes sociales.

El club argentino publicó: “Tras nuestra llegada a Ecuador nos abrió las puertas de su casa y, junto a su familia, compartimos un momento muy especial. Le llevamos la Copa Argentina, una plaqueta y camisetas de Central. Te amamos para siempre, Patón”.

paton centralLa visita al Patón en Quito, liderada por Di María, incluyó la entrega de trofeos y camisetas, simbolizando el cariño y respeto del club hacia Bauza.

La visita se produjo a horas del partido de Rosario Central en Quito por la Copa Libertadores; el plantel viajó el martes rumbo a Ecuador y la delegación aprovechó la escala para encontrarse con el Patón y compartir el trofeo que Bauza levantó en 2018.

Reconocimiento al Patón

Di María encabezó el acto de entrega de la Copa Argentina al Patón y sostuvo el trofeo junto a referentes del plantel; la placa y las camisetas simbolizaron el homenaje del Canalla a Bauza.

paton centralEn la previa del crucial duelo en Quito, la delegación canalla visitó al Patón, entregándole la Copa y reafirmando el lazo afectivo con su exentrenador.

El Patón recibió la Copa Argentina que levantó en 2018 junto a su familia; la visita fue descrita por el club como una emotiva visita y el gesto del plantel reforzó el vínculo entre Rosario Central y su exentrenador.

Gonzalo Belloso acompañó a Di María durante la entrega y el plantel posó con la Copa, la plaqueta y las camisetas; la acción del Canalla fue difundida por Rosario Central en sus redes oficiales.

Chances en la Libertadores

La emotiva visita llegó en la previa del partido entre Rosario Central e Independiente del Valle en Chillo-Jijón, un duelo decisivo por el primer puesto del Grupo H de la Copa Libertadores.

El entrenador Jorge Almirón viajó con lo mejor disponible del plantel de Central, aunque con bajas por molestias físicas; el cuerpo técnico debió ajustar la formación antes del encuentro en Quito.

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Sin la opción del doble nueve, Almirón pensó en volver al 4-3-3 con Enzo Copetti como centrodelantero y Jaminton Campaz recuperando la titularidad; la delegación canalla buscó el triunfo para asegurar el primer lugar.

Rosario Central llegó a la última jornada con 13 puntos y depende de sí mismo: una victoria en Quito le daría 16 unidades y le permitiría asegurarse la cima del grupo, con impacto directo en la clasificación de la Copa para el club y el plantel.

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