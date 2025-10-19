Rubén Rossi y Martín Perezlindo…

Los campeones mundiales juveniles que surgieron de las entrañas de Colón y Unión

Uno, Rossi, formó parte de aquel gran equipo de Menotti que se consagró en Japón en 1979. El otro, Perezlindo, fue compañero de Scaloni y Placente en el equipo de Pekerman que dio la vuelta en Malasia en 1997.