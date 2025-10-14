Llevando su "conspiración lúdica"...

Rubén Rossi disertó en Costa Rica y este sábado lo hará en México

El campeón del mundo en Japón 1979 y ex coordinador de fútbol amateur de Unión y Colón hablará de lo que él denomina su "conspiración lúdica". Lleva a distintos país el mensaje de Fifa y Conmebol.