Tragedia en Paraguay: un rugbier argentino murió en pleno partido tras un golpe en la cabeza

El rugby sudamericano está de luto tras la muerte de Esteban César Racca, argentino de 41 años, ocurrida durante un partido de preintermedia de la Unión de Rugby del Paraguay. La tragedia sucedió en el estadio Héroes de Curupayty de Luque.
Esteban Racca, de 41 años, se desplomó durante un encuentro en Luque. Bomberos y médicos intentaron reanimarlo por media hora sin éxito. La autopsia reveló que falleció por un traumatismo cráneo-encefálico. La comunidad del rugby lo despidió con dolor.
Racca jugaba para Old King Club frente a Jabalíes Rugby Club cuando sufrió un golpe en la zona lateral derecha de la cabeza. Se desplomó de inmediato. Bomberos y personal médico intentaron reanimarlo por 30 minutos en el campo de juego, pero no logró recuperar signos vitales.
El forense Pablo Lemir confirmó que la muerte fue producto de un traumatismo cráneo-encefálico cerrado que provocó una hemorragia cerebral masiva. “Aunque le hubiesen hecho maniobras de reanimación, ya era tarde”, señaló.
El fiscal Jorge Escobar Lara quedó a cargo de la causa y ordenó las pericias de rigor. Las autoridades manejan la hipótesis de un accidente deportivo sin participación de terceros, aunque se revisarán las cámaras del estadio.
El Old King Club despidió a su jugador con un emotivo comunicado: “Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en la memoria del club. Descansá en paz, hermano de la ovalada”. Amigos, compañeros y rivales se sumaron a las condolencias en redes sociales.
Racca, que vivía en Paraguay desde hacía varios años, era considerado un referente de camaradería en su equipo y muy querido por sus compañeros. Su partida deja un vacío en la comunidad rugbier de la región.
