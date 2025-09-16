Conmoción

Tragedia en Paraguay: un rugbier argentino murió en pleno partido tras un golpe en la cabeza

Esteban Racca, de 41 años, se desplomó durante un encuentro en Luque. Bomberos y médicos intentaron reanimarlo por media hora sin éxito. La autopsia reveló que falleció por un traumatismo cráneo-encefálico. La comunidad del rugby lo despidió con dolor.