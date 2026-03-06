31 Pumas se juntarán del 9 al 11 de marzo en Londres

Con calendario definido, crece la expectativa para volver a ver a Los Pumas en Argentina. Serán seis los encuentros que disputen en territorio nacional: a los tres partidos del flamante Nations Championship, se le suma la visita de los bicampeones del mundo y una serie de dos encuentros ante los Wallabies.
Para dar comienzo a este 2026, Felipe Contepomi, head coach del seleccionado nacional, convocó a 31 jugadores para reencontrarse en un Camp en Londres, que se realizará del 9 al 11 de marzo.
Este tipo de encuentros sirve para darle un puntapié inicial al año, reencontrarse con los jugadores tras lo que fue un desafiante 2025, realizar testeos físicos y empezar a delinear lo que viene.
Como es costumbre, este tipo de concentraciones se realiza en Europa, dada la proximidad de la mayoría de los que juegan para el seleccionado. Como los jugadores están en pleno año calendario con sus clubes, el Camp presenta ciertas complicaciones, y es por eso que por cuestiones logísticas y personales, no todos podrán formar parte.
Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, en Casa Capibaras.
A pocos días de reencontrarse con los jugadores, Felipe Contepomi comentó: “Si bien el año ya comenzó y todos los jugadores están actuando en sus clubes, este será nuestro primer encuentro como equipo y estamos esperándolo con mucha expectativa. Siempre es muy productivo tener este tipo de concentraciones, ya que nos permiten trazar la hoja de ruta de lo que será un desafiante año. Cada vez falta menos para reencontrarnos con nuestra gente en Argentina y este Camp es un paso más que nos acerca a ese ansiado momento”.
Los Pumas ya tienen sus sedes para el Mundial 2027: Brisbane, Melbourne y Adelaida. Foto: Gentileza
Convocados
Forwards: Matías Alemanno, Bautista Bernasconi, Pedro Ddelgado, Efraín Elías, Thomas Gallo, Juan Martín González, Benjamín Grondona, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger,
Backs: Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, LucioCinti, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.