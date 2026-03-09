Argentina derrotó a Francia y cerró el Rugby Seven Series en el quinto puesto

La Selección argentina de rugby seven se impuso por 34-15 ante su par francés en el partido que disputaron este domingo, por el quinto puesto del Rugby Seven Series.
Con el triunfo, los Pumas se quedaron con la final por el quinto puesto, sentenciando una participación positiva en el quinto torneo del año, sumando 12 puntos que ubican a la Selección en el sexto puesto de la tabla, con 56 unidades.
Los trys argentinos fueron convertidos por Sebastián Dubuc, Santiago Vera Feld, Luciano González, por duplicado, Santino Zagara y Marcos Moneta.
El primer try del partido fue convertido por el extremo Simon Desert a los 50 segundos, con un autopase efectivo que lo hizo superar a la defensa argentina y un posterior cambio de ritmo que le dio la conversión, aunque luego erró la patada posterior, por lo que solo sumó cinco puntos.
A los dos minutos, una buena jugada colectiva desde el centro hacia la derecha dejó libre al wing Sebastián Dubuc, que apoyó por detrás de la línea final y marcó la igualdad.
Dos minutos después, una finta del back Pedro De Haro generó una ruptura en la defensa rival que fue aprovechada para posteriormente abrir la pelota hacia la izquierda, por donde llegó Vera Feld para apoyar y marcar el 10-5 en favor de la “Albiceleste”.
Luciano González pudo romper la defensa rival por izquierda solo un minuto después, apoyando debajo de la H y aprovechando la patada posterior.
Terminado el tiempo regular de la primera parte, y con una buena salida posterior a un scrum, González volvió a sobresalir por el lado izquierdo y consiguió un nuevo try, para sentenciar el primer tiempo en 22-5.
La primera conversión del segundo tiempo fue convertida por el francés Maxim Granell, con una corrida por derecha luego de superar un intento de tacle de Marcos Moneta, aunque una buena lectura del capitán Santiago Álvarez dejó libre por izquierda a Zangara, que apoyó a cuatro minutos del final.
Pocos segundos después, Martiniano Arrieta se filtró por el costado derecho y asistió la corrida de Moneta, que apoyó debajo de la H y, al convertir la patada, llevó a la Argentina a 34 puntos.
Posteriormente, Francia volvería a descontar a 15 segundos del final, con un nuevo try de Granell que sentenció el resultado final y el quinto puesto de los dirigidos por Santiago Gómez Cora.