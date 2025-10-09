Boca vs Belgrano: suspendieron el partido de la reserva por la muerte de Miguel Ángel Russo

El profundo dolor por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo se sintió en todos los rincones del mundo Boca. Una de las primeras manifestaciones públicas de la conmoción que generó la noticia tuvo lugar en pleno partido de la Reserva, que debió ser suspendido este miércoles por la tarde cuando se confirmó el deceso del entrenador.
El equipo dirigido por Mariano Herrón se enfrentaba a Belgrano en condición de local. El partido se desarrollaba con normalidad hasta que, a los 37 minutos del primer tiempo y con el marcador 2-1 a favor del equipo cordobés, la trágica noticia llegó a las autoridades del encuentro.
Inmediatamente, el árbitro del partido fue advertido de la situación y, en un gesto de respeto y conmoción, tomó la decisión de suspender el encuentro.
Miguel Ángel Russo, de 69 años, falleció este miércoles cerca de las 19, enlutando no solo a Boca, club con el que conquistó la última Copa Libertadores en 2007, sino a todo el fútbol argentino.
