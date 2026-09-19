Tenía 83 años

Murió Sandro Mazzola, la leyenda del Inter que hizo historia en el fútbol italiano

El exfutbolista desarrolló toda su carrera profesional en el conjunto nerazzurro. Fue campeón de Europa en dos oportunidades, ganó cuatro Ligas y también integró el plantel de Italia que conquistó la Eurocopa de 1968.