El fútbol italiano despidió a una de sus figuras históricas. Sandro Mazzola, emblema del Inter de Milán y uno de los grandes números 10 de su época, murió a los 83 años. El exfutbolista desarrolló toda su carrera profesional en el conjunto nerazzurro y también dejó una huella importante con la selección de Italia.
Murió Sandro Mazzola, la leyenda del Inter que hizo historia en el fútbol italiano
El exfutbolista desarrolló toda su carrera profesional en el conjunto nerazzurro. Fue campeón de Europa en dos oportunidades, ganó cuatro Ligas y también integró el plantel de Italia que conquistó la Eurocopa de 1968.
Nacido en Cassano d’Adda en 1942, Mazzola era hijo de Valentino Mazzola, capitán del histórico Grande Torino que murió en la tragedia aérea de Superga, en 1949. Desde muy joven estuvo vinculado al Inter, club en el que debutó en 1960 y donde permaneció hasta su retiro, en 1977.
Durante esos 17 años disputó 565 partidos y marcó 160 goles, cifras que reflejan la importancia que tuvo para la institución.
Una carrera marcada por los títulos
Mazzola fue una de las principales figuras del denominado “Grande Inter”, el equipo dirigido por el entrenador argentino Helenio Herrera que marcó una época en el fútbol europeo.
Con el conjunto italiano ganó cuatro Ligas, dos Copas de Europa y dos Copas Intercontinentales. Estas últimas fueron conquistadas en 1964 y 1965, ambas frente a Independiente de Avellaneda.
También consiguió reconocimientos individuales. En 1965 terminó como máximo goleador del campeonato italiano y obtuvo el mismo reconocimiento en la Liga de Campeones en 1964. Seis años más tarde, en 1971, terminó segundo en la votación del Balón de Oro, detrás del neerlandés Johan Cruyff.
El recuerdo de una final histórica
Uno de los capítulos más destacados de su trayectoria ocurrió en la final de la Copa de Europa de 1964, disputada en Viena.
Mazzola marcó dos goles en la victoria del Inter ante el Real Madrid, que contaba entre sus figuras con Ferenc Puskás y Alfredo Di Stéfano. Aquel partido quedó como uno de los momentos más recordados de la carrera del delantero italiano.
Con la selección también tuvo una trayectoria destacada. Formó parte del plantel que conquistó la Eurocopa de 1968, mientras que en el combinado nacional acumuló 70 partidos y 22 goles.
Una vida ligada al Inter
Más allá de sus títulos y estadísticas, Mazzola quedó identificado con una única camiseta. Llegó al Inter siendo un niño, debutó allí como profesional y se retiró sin haber defendido los colores de otro club.
La institución nerazzurra lo despidió con un mensaje en el que destacó esa fidelidad y su vínculo con la historia del equipo: “Fue la historia del club: llegó siendo un niño y nunca se fue”.
La muerte de Mazzola deja atrás la carrera de uno de los futbolistas más importantes de la historia del Inter, protagonista de una época dorada del club italiano y figura recordada también por sus actuaciones con la selección.