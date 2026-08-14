El joven ciclista británico Finlay Tarling, nacido en Gales hace 19 años, murió este viernes (14.08.2026) después de un grave accidente durante la octava etapa de la Vuelta a Portugal, anunciaron los responsables de la carrera.
Ciclismo: murió Finley Tarling en la Vuelta a Portugal
El joven deportista, de 19 años, sufrió un grave accidente al chocar frontalmente con un vehículo en la octava etapa de la competición.
"Los organizadores de la 87ª Vuelta a Portugal lamentan amargamente tener que anunciar el fallecimiento del corredor británico Finlay Tarling, del NSN Development Team, después de un grave accidente sufrido en la octava etapa de la carrera", se lee en el comunicado publicado en la red social X.
Las circunstancias precisas del accidente no fueron oficialmente detalladas, pero la televisión pública portuguesa (RTP) afirmó que el joven fue atropellado por un coche que estaba circulando en sentido contrario.
El hermano pequeño de Joshua Tarling, ciclista del equipo Netcompany-Ineos, fue atendido rápidamente por los equipos médicos, que no pudieron hacer nada para salvarle la vida, añadió la RTP.
Carrera suspendida, pero no cancelada
Debido a este accidente mortal, la carrera fue suspendida a unos 20 kilómetros de la meta de Fafe (norte de Portugal) y se cancelaron las ceremonias protocolarias del podio "en señal de respecto y de duelo", precisaron los organizadores.
El presidente de la Federación Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, defendió ante la prensa que "la carrera tendrá que continuar" y pidió "fuerza a los atletas para terminar estas dos jornadas" que quedan por disputar.
Barbosa describió este accidente como "el momento más difícil" de su vida. El presidente de Portugal, Antonio José Seguro, el primer ministro Luis Montenegro y el equipo NSN Development emitieron reacciones para transmitir sus condolencias a la familia del deportista y al mundo del ciclismo.
La Volta a Portugal era la primera gran prueba de la trayectoria de Tarling quien destacaba en las dos jornadas de contrarreloj.
Los accidentes mortales en carrera se han multiplicado en el ciclismo en los últimos años, golpeando a corredores muy jóvenes, como la suiza Muriel Furrer (18 años) en 2024, y luego el italiano Samuele Privitera (19 años) y el español Iván Meléndez (17 años) en 2025.