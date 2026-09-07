Pablo Amorós, de 44 años, murió luego de sufrir un grave accidente durante una competencia de la GTI Trophy en el Circuito de Monteblanco, ubicado en Huelva, España. La noticia provocó una fuerte conmoción en el ambiente automovilístico, que despidió a un experimentado piloto amateur con una extensa trayectoria en las pistas españolas.
Video: murió un piloto tras un violento accidente en el Circuito de Monteblanco
El hecho ocurrió durante una competencia de la GTI Trophy en Huelva, España. Pablo Amorós perdió la vida luego de protagonizar un fuerte impacto y las causas del episodio continúan bajo investigación.
Amorós participaba de la GTI Trophy, una categoría monomarca en la que todos los competidores utilizan Volkswagen Golf IV GTI preparados especialmente para las carreras de circuito. La jornada terminó de manera trágica después del violento accidente que protagonizó durante la competencia.
Cómo ocurrió el accidente
Las primeras informaciones ubican el episodio en la curva 1 del circuito, poco después de un relanzamiento de la carrera. De acuerdo con las imágenes de la transmisión, el vehículo de Amorós llegó a ese sector a una velocidad elevada y no logró detenerse a tiempo.
El Volkswagen Golf terminó impactando contra otro automóvil. El piloto del segundo vehículo también debió recibir asistencia inmediata por parte de los servicios médicos presentes en el circuito.
Para Amorós, sin embargo, las consecuencias fueron fatales.
Las causas todavía son investigadas
Por el momento, no se determinaron oficialmente las causas del accidente. Las imágenes disponibles permiten plantear la posibilidad de que haya existido algún inconveniente mecánico en el Volkswagen Golf que conducía Amorós, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada.
La investigación deberá establecer qué ocurrió antes del impacto y si una eventual falla del vehículo pudo haber impedido que el piloto redujera la velocidad al llegar a la primera curva.
El accidente tuvo lugar en el Circuito de Monteblanco, situado en La Palma del Condado, Huelva, escenario habitual de competencias y actividades relacionadas con el automovilismo español.
Trayectoria
Amorós tenía una larga vinculación con el mundo del motor. Era abogado y competía como piloto amateur, una actividad que desarrolló durante años y que lo llevó a participar en diferentes disciplinas.
A lo largo de su trayectoria también tuvo experiencia en rally y pruebas todoterreno, además de competir en categorías de circuitos como la Copa Kobe y otras competencias de turismos.
El Circuito del Jarama fue otro de los escenarios habituales de su carrera deportiva. Su participación en distintos campeonatos le permitió construir un recorrido destacado dentro del automovilismo amateur español.
El mensaje de la organización
La GTI Trophy confirmó la muerte del piloto poco después del accidente y expresó su pesar a través de un comunicado.
“Desde la organización del GTI Trophy lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento del piloto Pablo Amorós durante el transcurso de la carrera celebrada hoy en el Circuito de Monteblanco (Huelva)”, informó la organización.
El campeonato también transmitió sus condolencias a los familiares y allegados de Amorós y manifestó su acompañamiento a sus seres queridos tras la tragedia.