San Lorenzo debutó en la Copa Sudamericana con un empate 1 a 1 frente a Recoleta de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco, por la primera fecha del Grupo D. El equipo de Gustavo Álvarez arrancó en desventaja, encontró rápido la igualdad, pero no logró imponerse en un partido que dejó un sabor corto por el contexto y por el rival que tuvo enfrente.
San Lorenzo arrancó el torneo con un empate en Paraguay y dejó dudas ante Recoleta
El Ciclón igualó 1 a 1 en Asunción por la primera fecha del Grupo D. Empezó perdiendo, reaccionó rápido con Auzmendi y no pudo romper la paridad ante un rival de menor peso internacional.
El conjunto paraguayo abrió la cuenta a los 13 minutos con Allan Wlk, después de una jugada por la derecha que terminó favoreciendo al local tras un rebote corto de Orlando Gill. San Lorenzo respondió enseguida y, cuatro minutos más tarde, llegó al 1 a 1 con una buena definición de Rodrigo Auzmendi tras una asistencia al medio de Alexis Cuello.
Reacción rápida, pero sin despegue
El empate llegó rápido y parecía abrirle al Ciclón la posibilidad de tomar el control del partido. Sin embargo, esa reacción no se tradujo en un dominio claro ni en una sucesión de situaciones de peligro. El desarrollo quedó trabado y el equipo argentino no logró marcar diferencias ante un rival modesto, que jugó el partido con intensidad y sin complejos.
En el segundo tiempo, el encuentro se hizo todavía más cerrado. San Lorenzo movió el banco con los ingresos de Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis, Luciano Vietto, Facundo Gulli y Francisco Perruzzi, pero no encontró profundidad ni claridad para romper la igualdad. El complemento se consumió con pocas emociones y sin llegadas realmente decisivas en ninguna de las dos áreas.
Un punto que deja la cuenta abierta
El 1 a 1 dejó a San Lorenzo con un punto en el arranque del Grupo D, en una zona donde cada partido puede pesar mucho por la paridad. En la próxima fecha, el conjunto azulgrana recibirá a Deportivo Cuenca en el Pedro Bidegain, mientras que Recoleta viajará a Brasil para enfrentar a Santos.
Antes de volver a pensar en la Copa, el equipo de Álvarez deberá enfocarse otra vez en el Torneo Apertura, donde visitará a Newell’s. El estreno internacional dejó un empate que suma, pero también una sensación de oportunidad desperdiciada en una noche en la que San Lorenzo no pudo transformar su jerarquía en una victoria.