Barracas Central escribió este martes una página inédita en su historia. En su primer partido internacional, empató 0 a 0 con Vasco da Gama por la primera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana, en un cruce disputado en el estadio Florencio Sola. El resultado dejó al equipo de Rubén Darío Insua con un punto valioso en el arranque de la zona.
Barracas Central debutó en la Sudamericana con un empate trabajado ante Vasco da Gama
El Guapo igualó 0 a 0 en cancha de Banfield en su estreno absoluto a nivel internacional. Terminó con diez por la expulsión de Maximiliano Puig y sumó un punto ante uno de los candidatos del grupo.
El partido fue cerrado, con pocas situaciones claras y mucho roce en la mitad de la cancha. Vasco manejó más tiempo la pelota, pero Barracas logró sostenerse con orden, especialmente a partir de la tarea de Juan Espínola, decisivo en el primer tiempo cuando el conjunto brasileño tuvo sus mejores aproximaciones.
Un estreno con tensión y pocas llegadas
La visita avisó primero con un cabezazo de Claudio Spinelli y luego con una llegada de Riquelme Avellar, pero en ambas respondió bien Espínola. Barracas tardó en acomodarse y recién pudo inquietar con un remate lejano de Gonzalo Morales y, más tarde, con la chance más clara de la noche: una volea de Fernando Tobio que se fue por encima del travesaño.
El desarrollo nunca terminó de soltarse. Vasco dominó por pasajes, aunque sin profundidad constante, y Barracas apostó a resistir y esperar alguna transición. La igualdad se sostuvo también por la falta de precisión en los metros finales, en un partido que tuvo más interrupciones que situaciones netas.
El Guapo resistió con diez
El contexto se volvió todavía más exigente para el local a los 32 minutos del segundo tiempo, cuando Maximiliano Puig fue expulsado de manera directa tras una dura entrada sobre Nuno Moreira. Desde ahí, Barracas tuvo que replegarse más y aguantar el cierre con un hombre menos.
Vasco tuvo una de las últimas del partido en tiempo agregado, con una jugada que terminó en un remate desviado de Adson cerca del primer palo. Barracas sobrevivió a ese momento y terminó rescatando un punto que, por contexto y rival, deja una sensación positiva en el estreno continental.
Con este empate, el Guapo quedó con una unidad en el Grupo G, a la espera del resto de la fecha. En la próxima jornada visitará a Olimpia, mientras que Vasco da Gama recibirá a Audax Italiano.