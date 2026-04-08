Copa Sudamericana

Barracas Central debutó en la Sudamericana con un empate trabajado ante Vasco da Gama

El Guapo igualó 0 a 0 en cancha de Banfield en su estreno absoluto a nivel internacional. Terminó con diez por la expulsión de Maximiliano Puig y sumó un punto ante uno de los candidatos del grupo.