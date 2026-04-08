Independiente Rivadavia vivió una noche histórica en Mendoza. En su estreno absoluto en la Copa Libertadores, derrotó 1 a 0 a Bolívar y empezó su camino internacional con una victoria que quedará marcada en la memoria del club. El equipo de Alfredo Berti pegó de entrada y luego sostuvo la ventaja con orden y personalidad.
Independiente Rivadavia hizo historia: debutó en la Libertadores con un triunfo ante Bolívar
La Lepra mendocina venció 1 a 0 al conjunto boliviano en el Malvinas Argentinas y arrancó con el pie derecho su primera participación en la Copa Libertadores.
El único gol de la noche llegó apenas comenzado el partido, en una jugada que terminó con Carlos Lampe empujando la pelota contra su propio arco. A partir de ahí, la Lepra construyó un triunfo trabajado, con momentos de sufrimiento, un gol anulado por VAR y un cierre en el que supo aprovechar la expulsión de José Sagredo.
Un arranque perfecto para una noche histórica
El primer grito llegó al minuto de juego y tuvo algo de fortuna, pero también de decisión ofensiva. Matías Fernández atacó el espacio, quiso tirar el centro y la pelota terminó rebotando en el brazo derecho de Lampe antes de meterse en el arco boliviano. Así, Independiente Rivadavia convirtió su primer gol en la historia de la Copa Libertadores.
Después de ese golpe tempranero, Bolívar intentó reaccionar y generó varias aproximaciones. Dorny Romero fue uno de los que más inquietó al equipo mendocino, mientras Nicolás Bolcato respondió cuando lo exigieron. La Lepra también tuvo momentos para salir de la presión y buscó lastimar otra vez con Villa, Arce y Fernández.
Sobre el cierre del primer tiempo, Matías Fernández llegó a marcar un segundo tanto, pero la acción fue anulada por el VAR por posición adelantada. Esa jugada dejó la sensación de que el local podía haber liquidado antes un partido que siguió abierto hasta el tramo final.
Supo aguantar y se quedó con todo
En el segundo tiempo, Independiente Rivadavia volvió a tener una chance muy clara con una presión alta de Sebastián Villa, aunque el colombiano no logró definir bien ante Lampe. Bolívar también tuvo su momento con un remate de Patricio Rodríguez, pero el desarrollo cambió a partir de la expulsión de José Sagredo por un golpe sin pelota sobre Fabrizio Sartori.
Con un hombre más, el equipo mendocino encontró espacios y manejó mejor los tiempos, aunque sin poder ampliar la diferencia. Villa volvió a probar desde afuera y Sartori también tuvo la suya de cabeza, pero Lampe sostuvo con vida al conjunto boliviano hasta el final.
El 1 a 0 alcanzó para sellar una noche grande para Independiente Rivadavia, que además quedó como líder del Grupo C tras el empate entre La Guaira y Fluminense. En la próxima fecha, la Lepra visitará al conjunto brasileño, mientras Bolívar recibirá al equipo venezolano.