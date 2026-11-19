Se llevó a cabo en Salta las Olimpíadas de profesionales de Ciencias Económicas, que tuvo nuevamente a Santa Fe como gran protagonista en diferentes disciplinas y donde el equipo de fútbol representativo de nuestra ciudad obtuvo el título de campeón en una infartante definición.
A los contadores, el balance les cerró con superávit: ¡Campeones!
En el marco de las Olimpíadas que se disputaron en el norte del país, los profesionales de Ciencias Económicas de Santa Fe, tanto en fútbol como en atletismo, consiguieron grandes logros.
La final fue ante Salta y terminó igualada en dos goles por bando, marcando Raúl Bianco, en dos oportunidades, para el equipo santafesino.
En la definición por penales, se destacó el arquero-jugador, Claudio Flores, quien ocupó ese puesto en el arco por lesión del titular y atajó dos de los disparos desde los doce pasos, marcando uno de los goles. “Tucho” Ferrucci fue el encargado de darle el título de campeón a Santa Fe ejecutando el último de los disparos.
Previamente, Santa Fe había derrotado 2 a 0 a Tucumán, 5 a 2 a Misiones y 1 a 0 a Ciudad de Buenos Aires, clasificando de esa manera para el partido decisivo ante Salta.
Los integrantes del plantel campeón
El plantel campeón estuvo integrado por Sergio Durán, “Lalo” Marchetti, Sergio Pérez, José Luis Pérez, Raúl Bianco (goleador), Sergio Agostinelli, Claudio Flores, Hugo Stecchina, Ernesto García, Gustavo “Tucho” Ferrucci, Gustavo Herrera, Hugo Carnevale, Mario López, Germán Gaggiotti, Guillermo Alvarez, Alberto “Tito” Pizzarulli y Hugo Trinchieri, en tanto que Roberto “Nito” Elías fue el entrenador del plantel campeón.
Medallas en atletismo y running
En otras disciplinas, Alberto Pizzarulli fue medalla de plata en atletismo (carrera de 100 metros), medalla de oro en 1.500 metros y medalla de oro en running en formato trail nocturno de 7,1 kilómetros.
Por su parte, Walter Nardelli fue medalla de oro en el maratón de diez kilómetros, demostrando, ambos, la calidad de los contadores santafesinos en este evento deportivo que nuclea a profesionales de todo el país, cada año.