En el CEF 29 de Avenida Galicia

¡Santa Fe sobre ruedas!: 1.400 patinadores y 30 delegaciones

Este miércoles se desarrolla el acto inaugural de la Copa Ernesto González Molina que mueve multitudes con el patinaje artístico. La movida arrancó el 17 y termina este sábado 25 de octubre en la capital de la provincia.