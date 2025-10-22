¡Santa Fe sobre ruedas!: 1.400 patinadores y 30 delegaciones
Este miércoles se desarrolla el acto inaugural de la Copa Ernesto González Molina que mueve multitudes con el patinaje artístico. La movida arrancó el 17 y termina este sábado 25 de octubre en la capital de la provincia.
Este miércoles se desarrollará en la ciudad de Santa Fe, más precisamente en el piso del CEF 29 de Avenida Galicia, el acto inaugural de la Copa Ernesto González Molina que reúne a lo mejor del patinaje artístico de la Argentina. “Hay más de 1.400 patinadores, 30 delegaciones, es una movida impresionante para la ciudad”, cuenta orgulloso a El Litoral el presidente de la Federación de Patín e integrante del Coprode, Eliseo Taboada.
“Son 30 delegaciones, que después de varias instancias llegaron a representar a sus provincias en esta gran final. Un gran ejemplo son los Patinadores de la Federación de Santa Fe que tuvieron que participar no solamente de los torneos clasificatorios asociativos sino también del Campeonato Provincial y luego del Campeonato Regional junto a las provincias de Córdoba y Entre Ríos para poder lograr la tan deseada clasificación a esta Copa”, explica Eliseo.
Arranca la Copa Ernesto González Molina.
“Más de 1.400 patinadores de todo el país se dan cita en Santa Fe para vivir una semana única, donde la técnica, el arte y la emoción se encuentran sobre ruedas”, comunica la Confederación Argentina de Patinaje.
“Cada presentación, cada giro y cada coreografía celebran el talento y la pasión que mueven a nuestra comunidad”, expresa el mismo sitio. “Categorías C1, C2, C3, Libre, Figuras, Danza, Parejas, Sincro, Inline”, especifica el comunicado.
La inédita movida nacional del patinaje artístico, que tendrá su acto protocolar este miércoles, arrancó el 17 y terminará con los mejores este sábado 25 de octubre en el CEF29 de Avenida Galicia. Sin dudas, otro paso más posicionando a “Santa Fe como la capital del deporte en la Argentina”.
